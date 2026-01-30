司機丟包台64路中間「學霸替代役慘死」 叫車平台Bolt打破沉默回應了

替代役男遭司機丟包台64快速道路上不幸慘死，叫車平台Bolt做出回應。（示意圖，非當事車輛，本刊資料照）

畢業於政大、擁雙學士學位的溫姓替代役男，本月25日凌晨酒後叫多元計程車要從台北返回新北的住處，未料竟在台64快速道路上被林姓男司機丟包，倒臥路中間遭後方4台車輛輾斃。師長悲痛質疑為何司機所屬車行沒有出來發生表態，反而司機還想帶風向說是酒後爭吵；針對此事件，溫男所使用的叫車平台Bolt已做出回應。

事件怎麼發生的？司機說法和行車紀錄有出入

本月25日凌晨，下個月即將退役的溫姓替代役男在酒後搭乘多元計程車要回家，卻在途中被司機丟包在快速道路的路中間，導致他不幸被4車輾過慘死。林姓司機聲稱是溫男酒後一直梯椅背，2人發生口角衝突，才會將他趕下車，但他1分鐘後就立刻報案，只是為時已晚。

然而警方調閱車上的行車紀錄器，雖然沒有錄到車內畫面，但有明顯收到車內聲音，溫男上車之後幾乎全程不發一語，疑似有踢椅背的「叩叩」聲，司機說了幾次不要踢椅背之後情緒激動地爆粗口，最後怒嗆溫男「你給我下車」。

溫男幾乎沒有回應，與司機所謂「發生口角」的說法有所出入，是否是被司機直接拖下車有待警方進一步釐清，警方已將此案由交通意外改列為重大刑案進行偵辦。

政大師悲嘆學生逝去 質疑車行噤聲、司機帶風向

政大應用數學系副教授蔡炎龍在臉書發文悲痛證實溫男是該校學生，感嘆他的人生正要發光發熱卻突然停止。他質疑這個事件很奇怪，為何車行沒有出來道歉或做說明，司機還想帶風想說是酒後爭吵、司機怕有人身安全，「就算是這樣，真的把一位把已經喝醉的人，丟包在危險的快速道路、甚至還是高架道路是這家車行的許可的嗎？」對於學生的離去他不僅悲傷、也多了憤怒。

叫車平台首度回應表哀悼

《聯合新聞網》報導指出，這次涉案的林姓司機為加入叫車平台Bolt的駕駛，Bolt昨（29日）回應，對於台64上這起嚴重事故「深感哀痛與不捨」，並向在此次事件中失去摯親的家屬與親友，致上最深切的哀悼。

對於進一步案情，Bolt表示目前本案已進入刑事調查程序，將全力配合相關機關的調查工作，協助釐清事故發生的經過與相關事實。鑑於案件仍處於司法調查階段，現階段不便就相關細節進一步對外說明。

