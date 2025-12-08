司機先生1／許光漢與「前岳父」再結戲緣 庹宗華《詐欺者》中扮運將大哥

庹宗華日前被本刊捕捉到正要拍攝開計程車離開的畫面。（圖／本刊攝影組）

今年8月退伍的許光漢，曾透露馬上就要進劇組，而他回歸娛樂圈的第一部作品，就是要拍攝《關於我和鬼變成家人的那件事》老班底的新影集《詐欺者》，本劇描述一名江姓男子率領一批人對詐騙集團展開「以騙制騙」的復仇行動，據傳許光漢應是飾演這名江姓男子。而時報周刊CTWANT日前也巧遇該劇組正在台北市內湖區取景，而在《鬼家人》中演出許光漢冥婚「岳父」的庹宗華，這次又出現在同劇中，還扮演起運將大哥，令人好奇這次兩人又是什麼奇妙的關係。

廣告 廣告

上月28日下午近四點，本刊在內湖區某社區附近發現有劇組正準備要拍攝一輛計程車，導演程偉豪在一旁講解等等要拍的流程，正好奇是哪部戲哪個藝人在取景，就看到庹宗華走過來開駕駛座的門，原來是他要拍攝開計程車的畫面。打版上的字寫著《詐欺者》，也就是許光漢退伍後投入的影集。不知劇組是否要搶在天暗之前拍完，才過半個小時、不到四點半，庹宗華的運將開車畫面就已拍攝完畢，工作人員速戰速決收妥器材收工離開拍攝現場。

一旁的導演程偉豪在講解拍攝流程。（圖／本刊攝影組）

劇組搶拍庹宗華開車畫面。（圖／本刊攝影組）

快速拍完後庹宗華下車要關車門。（圖／本刊攝影組）

庹宗華收工準備離開。（圖／本刊攝影組）

據了解許光漢這次拍《詐欺者》是繼《關於我和鬼變成家人的那件事》和《正港分局》後，第三次與「金盞花大影業」合作，而庹宗華也參與過《鬼家人》拍攝，還在《鬼家人》中還跟許光漢有著另類的「翁婿」情感，也稱得上是老班底，導演程偉豪過去在接受媒體訪問曾透露這個故事出自他讀過文章，敘述台灣的詐騙集團是以什麼方式在運作著，因此希望透過這個故事，觀眾能從這些普通小人物中，看到他們是如何運用勇氣和智慧，去面對那些可惡的詐騙集團，而庹宗華在《詐欺者》飾演計程車司機，或許也是這些小人物中的一員。

庹宗華（左）2022年也曾與許光漢（中）搭檔拍攝導演程偉豪的《關於我和鬼變成家人的那件事。（圖／金盞花大影業提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

司機先生2／李李仁出道前有過真實運將生活 木村拓哉扮「衰運轉手」靠貴婦改變人生

患難見真情1／不只按讚范姜「婚變文」 吳心緹親陪帶孩展現義氣

超冤政三代1／恐怖前夫誹謗他外遇瑜珈女神遭訴 陳立夫之孫怒還原真相