司機先生2／李李仁出道前有過真實運將生活 木村拓哉扮「衰運轉手」靠貴婦改變人生

庹宗華日前被本刊他在《詐騙者》一劇中開著計程車。（圖／本刊攝影組）

時報周刊上月28日捕捉到庹宗華正在進行影集《詐欺者》的拍攝工作，在劇中他疑似是飾演一名計程車司機，打開駕駛座的車門準備上車將車開走。有不少電影戲劇都有計程車司機的角色，更有不少實力派演員因演出運將大哥而入圍獎項，可見雖然看起來好像只是坐在車裡，但都是難度頗高張力極強的角色。

李李仁去年在台劇《華麗計程車行》一劇中飾演車行司機「阿信」，為了詮釋這位性別氣質陰柔的司機大哥，李李仁刻意在舉止投足上都細心塑造角色個性，也因本劇入圍戲劇節目男配角獎，他在受訪時也透露，出道前因為還在唱片公司培訓，白天有公司安排的課程，沒辦法做時間固定的工作，為了生活他必須開晚班計程車，「時間很彈性還可以賺點錢照顧媽媽」。他當時一晚可入帳1500元至2000元，扣除成本淨利大約1000元，「那時候年輕、沒家庭及小孩，生活都還過得去。」還笑說：「上車抓方向盤就會有感覺！」

廣告 廣告

李李仁在《華麗計程車行》中飾演駕駛教練。（圖／LINE TV提供）

木村拓哉近期演出《東京計程車》，本片改編自2022年製作的法國電影《巴黎計程車》，講述由他飾演的計程車司機接到一單工作，要從東京柴又載送由倍賞千惠子飾演的85歲的高野女士，前往神奈川葉山的療養院。一路上，兩人逐漸放下心防，高野女士提出想趁此最後的旅程好好看看東京，木村便依她的心願，帶她走訪城市的不同角落。這段短短一天的旅程，讓司機與乘客在意外的相遇中悄然改變了心境，也為彼此的生命帶來新的轉折。拍攝期間雖然木村拓哉與倍賞千惠子大部分時間都在狹小的計程車中度過，但兩人都覺得合作起來非常愉快。

木村拓哉（左）在《東京計程車》中飾演一名計程車司機。（圖／天馬行空提供）

黃秋生也曾在電影《白日青春》扮演過計程車司機，故事描述在70年代偷渡到香港、與兒子關係疏離的計程車司機「陳白日」，意外協助涉入黑幫而展開偷渡逃亡的巴基斯坦難民男孩。不同種族、沒有血緣關係的兩人，在這段公路逃亡的旅程中，交織出宛如父子般的特別情誼。黃秋生還憑藉著精湛演出奪得金馬獎影帝，他在接受媒體訪問時坦言看自己到自己的演出，承認畫面上的自己真的很「超齡」，笑說：「真的有這麼老嗎？老到自己都相信了！」不過他也自嘲，別人都在看演技，「我只關注銀幕上自己的大肚腩」。

黃秋生在《白日青春》飾演計程車司機，還因本片拿下金馬影帝。（圖／采昌提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

司機先生1／許光漢與「前岳父」再結戲緣 庹宗華《詐欺者》中扮運將大哥

患難見真情1／不只按讚范姜「婚變文」 吳心緹親陪帶孩展現義氣

超冤政三代1／恐怖前夫誹謗他外遇瑜珈女神遭訴 陳立夫之孫怒還原真相