司機取貨被認車手 控警上銬「執法不當」 警：依照程序

物流平台司機到屏東取包裹，準備送往新北，才剛取貨就被警方認定是詐欺車手團團包圍。（圖／TVBS）

高雄一名物流平台司機王先生，日前到屏東取包裹，準備送往新北，沒想到才剛取貨，就被警方團團包圍，原來他被認定是詐欺車手，上銬還戴腳鐐，王先生和妻子控訴，警方執法程序有誤，但員警強調，由於詐騙案被害人提供的特徵相似，才會將人以現行犯逮捕。

物流平台司機到屏東取包裹，準備送往新北，才剛取貨就被警方認定是詐欺車手團團包圍。（圖／TVBS）

這起事件發生在王先生接單後前往屏東大樓取件時。當他剛拿到包裹，便被一群警察包圍帶走。據了解，這批包裹據稱內含茶葉和重要證件，運費高達5000多元，王先生原以為接到大單，卻意外遭警方逮捕。

廣告 廣告

王先生以為接到大單，卻被認為是車手，上銬還戴腳鐐，回到警局12小時才被放走（圖／TVBS）

在警方帶回王先生的過程中，雙方對話顯示王先生不斷表明自己只是平台派遣的司機，對包裹內容和金額一無所知。他表示：「我是系統派出來的，我根本不知道什麼事情」、「我是平台的司機，我幫忙載東西而已」，並指控警方以引誘式問答方式對待他。

快遞平台司機，27號早上接到訂單，要從屏東送到新北，5千多元車資，王先生以為接到大單，卻被認為是車手（圖／TVBS）

王先生描述這次經歷對他造成嚴重心理創傷，「人生受到一個很大的侮辱，我沒有犯錯為什麼要去壓這個指紋，還拍那個犯人照片」，事後他甚至因此失眠數日，需要就醫尋求心理諮詢。王先生妻子也表示擔憂：「如果出去了又會被抓，他連工作手機都被扣走了，他根本沒辦法工作。」

屏東分局偵查隊副隊長王登永解釋，這起事件源於一名男子網購沉香手環被詐騙，被害人報案後提供了疑似車手的特徵。警方與被害人配合進行第二次下單，當王先生前來取件時，因其特徵與被害人描述的車手相似，警方才以現行犯將其逮捕。王登永強調：「逮捕現行犯的時候，會依法施以手銬、腳鐐，防止人犯脫逃以外，保護我們人犯的相關人身安全。他相關的態樣特徵跟面交車手並沒有兩樣。」

目前王先生仍具嫌疑人身分，警方表示將透過司法調查釐清真相。

更多 TVBS 報導

鋼琴女老師淪詐團車手 連假取134萬藏丈夫工作室

預付卡掮客落網！專找衛武營公園遊民辦卡高價轉賣 警直搗DMT機房

花蓮議長張峻怒踹桌！災民座談會控「沒收通知」 傅崐萁大罵：花蓮之恥

「普發一萬」成詐騙誘餌 馬籍女車手超商被逮

