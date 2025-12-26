司機員每站必做「這動作」有原因 醫：久坐影響血液循環

冬季天氣寒冷時，長時間久坐可能帶來嚴重健康風險。有民眾搭乘台鐵區間車時，發現司機員每停靠一站就會站起來伸展活動，這是為了避免久坐對身體的危害。計程車司機也分享，坐太久會導致頭昏沉，最多連續工作3小時就必須起來走動。醫師提醒，久坐會限制全身血液循環，尤其對有慢性疾病的人而言，可能增加下肢栓塞、心肌梗塞及腦中風風險，建議民眾定期起身活動，多做下肢運動促進血液循環。

台鐵司機員每站起身做運動。（圖／albertlien_1 threads）

民眾搭乘台鐵新竹開往彰化區間車時，觀察到司機員在每站停靠時都會起身、雙手舉高並做起立蹲下的動作。這些司機員的行為正是為了避免久坐帶來的健康問題。多元計程車司機也表示，久坐會讓人感到昏昏欲睡，這可能是因為心臟力量不足，導致頭腦缺氧。他們通常會在連續開車2至3小時後下車走動，特別是在寒冷天氣中，為避免猝死風險。

國健署調查顯示，司機因長期久坐及開車壓力，容易罹患心血管疾病。2022年曾有客運司機在國道上疑似心肌梗塞，忍痛將車開到路肩後送醫不治。更近的案例是2024年11月20日，一名54歲台鐵林姓司機員在駕駛座昏倒，因心因性休克送醫急救無效。

司機久坐是心血管疾病高風險族群。（圖／TVBS）

台北市立聯和醫院專任主治醫師姜冠宇表示，久坐會限制全身血液循環，除了容易造成下肢水腫外，對於亞健康或血脂控制不佳的慢性病患者，更會增加下肢栓塞、心肌梗塞及腦血管中風的風險。姜冠宇分享，過去曾有保險公司40歲以下的保全人員，因代謝症候群加上久坐，一年內就有3人不幸身亡。

姜冠宇建議，50歲以上的人每半小時就應起身活動，其他人則至少每小時活動一次。當感到呼吸不順暢時，應立即起來走動，多做下肢運動如抬腿，促進血液循環。姜冠宇也提醒，在歲末年終期間，臨床上心血管疾病、腸胃不適及血壓失控案例明顯增加，民眾應注意生活作息，避免過量攝取甜食和酒精，才能健康過好年。

