司機嗆「不會搭車去Google」 廣播搭車禮儀乘客傻眼

台中一名女學生搭公車時，疑似司機沒看清楚手勢，車子停得比較遠，女學生狂奔上車，司機突然開擴音廣播「訓話」，要求乘客手肘要過舉耳朵45度才算舉手，甚至嗆聲「不會搭車去google」，對此業者表達歉意，解釋這名司機在提醒搭車禮儀時，口氣可能比較直接，造成乘客困擾，會再加強司機的服務品質。

女學生搭上公車，才剛坐下，司機用廣播擴音，教他們怎麼舉手攔公車。公車司機說：「早一點舉手，舉高一點、舉久一點，手肘要過耳朵45度那才叫舉手。」女學生邊坐邊聽，司機繼續解釋，如果攔公車手沒有舉高舉好，很容易發生意外。

公車司機說：「你們舉一半沒有超過小車的高度手是被擋到的還有如果前面一台機車跟我們速度一樣，你們的手被打到很危險。」講到最後，司機還提醒不會坐公車，不知道怎麼攔車請上網找資料。

公車司機說：「不會坐公車，麻煩去google下載公車乘車教學來看，當你們面講得很清楚，不要造成我們的危險喔。」女學生拍下影片，貼文強調她在台中大肚區搭公車，「司機停在距離大概300公尺的地方」，「要我們跑過去」，一上車司機情緒激動指責手沒舉好，但她強調「在前一個紅綠燈就舉了還不夠提早嗎」，其實這種情況其他乘客也遇過。

非當事乘客說：「他開得滿快的，然後我舉手的時候，他沒看到，最後他是停在很遠的地方，我跑過去。」

就怕公車司機沒看到錯過班次，乘客不但要高舉右手，還得不斷晃動，其他公車司機認為，沒有規定乘客要把手舉高到幾度，但開車視線容易受現場環境影響，希望乘客都能把舉手攔車的姿勢，做得更明確。

非當事公車司機說：「你就舉個，讓司機看得到你就好了啊。」當事公車業者解釋，這名司機用廣播說明的方式比較直接，針對缺失會加強改進。當事公車業者徐先生說：「司機提醒乘客搭車禮儀，造成乘客困擾，在此致歉，會再加強駕駛服務品質。」

乘客怕沒搭到車，公車司機也擔心沒載到乘客會被投訴，雙方確認意思的過程就很重要，原本善意的「擴音教學」因為語氣稍微強烈，反而引發爭議。

