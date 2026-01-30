司機嫌「孩童吵鬧踢椅背」全家遭丟包交流道旁！飯店回應了

生活中心／綜合報導

桃園一名母親近日在社群平台發文表示，與家人入住桃園喜來登飯店後搭乘接駁車前往高鐵站途中，因孩子暈車不適情緒失控哭鬧，卻被司機以影響行車安全為由，於交流道附近要求一家人下車自行處理後續行程，引發網友熱議與不滿，不少人質疑接駁服務應對方式過於草率。對此，飯店公關今（30）日出面說明，指出當時孩童持續哭鬧並踢踹司機座椅，司機基於行車安全考量才做出該決定，事後公司已加強安全教育並對司機進行相應懲處，也主動聯繫當事旅客致歉並提供補償。

家長控訴遭「丟包」 現場狀況讓人錯愕

當事人指出，27日退房後依預約搭乘飯店接駁車，行程中5歲孩子因疲勞加上暈車不適，不斷哭喊想吐。司機先提醒若嘔吐需負擔清潔費，接著表示孩子太過吵鬧，影響行車專注，無法繼續載送。隨後，車輛在交流道附近臨停，司機請一家四口下車。當事人表示，司機隨後將車輛停靠在反向交流道附近的路旁，並請一家四口當場下車，突如其來的狀況讓他們被迫留在陌生且人煙稀少的地點，當場感到錯愕不已。

飯店還原經過

根據《鏡新聞》報導，針對指控，桃園喜來登飯店方面出面說明，指出孩童在搭車前便於大廳奔跑失控，上車後還持續踢椅背，儘管曾嘗試調整座位、協調狀況，但噪音與動作仍未改善，已引起其他乘客對行車安全的疑慮。飯店也澄清，下車地點並非偏僻荒地，附近有便利商店，司機當下亦曾詢問是否協助叫車，但未獲同意。

承認處置不當 司機記過並提供補償

飯店強調，接駁服務以全車乘客安全為優先考量，理解司機顧慮，但也坦言現場應對方式欠缺周延，已依內部規範對司機記過處分，並事後向當事家庭提出補償。事件在網路上掀起兩派聲浪，有人認為不該將乘客留在道路附近，服務責任未盡；也有人指出，孩童踢椅背確實可能造成危險，家長同樣應負起管教責任。

廣告 廣告

原文出處：司機嫌「孩童吵鬧踢椅背」全家遭丟包交流道旁！飯店「還原情況」：司機記過

更多民視新聞報導

Bolt司機「丟包」釀悲劇！平台抽成20%竟無責任 他批：不要只管賺錢

日帥哥放射師變狼醫！騙18歲女高中生脫光照X光被捕

最新／國1回堵3公里！大貨車追撞小貨車1死1傷 駕駛「臟器外露」慘死

