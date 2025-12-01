司機幫客搬行李 囂張賊闖駕駛座摸走4千元 警鎖定嫌犯

國光客運1819路線桃園機場至台北轉運站公車上，一名竊賊趁司機協助旅客搬運行李時，大膽潛入駕駛座偷走4000元現金。事件發生於上個月29日下午，嫌犯手法俐落，先是察看駕駛座旁錢包未果，隨後翻找駕駛座後方包包，成功偷走千元大鈔後返回座位。警方目前已鎖定嫌犯身分，而當事司機則表示，這名男子手法俐落，很可能是慣犯。

男子趁司機在幫旅客上行李時，大膽行竊。(圖／翻攝記者爆料網)

上個月29日下午2點多，一名身穿黑衣的男子搭乘國光客運1819路線公車，該車正準備從桃園機場第二航廈開往台北轉運站。當駕駛下車協助旅客搬運行李時，這名男子趁機行動。監視器畫面顯示，男子先是左右張望確認四周無人注意，隨後一屁股坐在階梯上，將手伸向駕駛座旁的錢包。當他發現錢包內只有代幣卡而無現金後，立即將目標轉向駕駛座後方的包包。他迅速翻找出錢包，取走裡面所有的千元大鈔。期間，男子看到門外有人經過，顯得心虛，偷來的錢甚至差點掉在地上，趕緊將錢塞進口袋，再次確認門外的人有沒有注意到他的行為。

當事駕駛表示，竊賊是在車上趁他們還在機場載客的時候偷錢，且這名男子常常到處搭公車，但不確定他是否也曾對其他駕駛下手。令人震驚的是，竊賊在偷錢後還若無其事地回到座位，駕駛完全沒有察覺異樣。直到抵達台北轉運站，嫌犯才囂張地下車離去，而無辜的駕駛則是到家後才發現錢包內的4000元全被偷走。客運其他駕駛強調，貴重物品應該隨身攜帶，如果有遺留物品，原則上司機都會收起來交至櫃檯。警方接獲報案後立即展開調查，目前已掌握男子身分。這起事件也提醒客運駕駛，即使在協助旅客搬運大型行李到車上的短暫時間，也不應忽視貴重物品的安全，以免被有心人士盯上。

