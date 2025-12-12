司機怕危險「急催乘客下車」 學生不滿怒嗆雙方爆口角

公車司機怕發生危險，催促學生乘客快下車，雙方爆口角。（圖／TVBS、Threads@hjx_0828）

桃園平鎮區金陵路四段部分站牌因缺乏公車專用停車站格，引發一起公車司機與學生乘客的爭執事件。在這條僅有兩線道的路段上，一名學生下車速度較慢時，司機基於安全考量出聲催促，導致雙方情緒激動爆發口角。司機表示停在車道上必須承擔極大風險，而學生則認為司機本應耐心等候乘客下車。司機事後也透過廣播向車上乘客解釋，強調催促的出發點是為了確保所有人的安全。

這起爭執發生在桃園平鎮金陵路四段，該路段為兩線道，且部分站牌未設置公車專用停車站格，公車只能停在一般車道上讓乘客上下車。當時學生按下車鈴後，因公車後方已有多輛車輛在等候，而學生下車動作較為緩慢，司機擔心發生危險，便以急促的口氣催促學生。但學生認為司機本來就應該等待乘客完全下車，雙方因此爆發口角衝突。

一位民眾認為，乘客在人多的情況下穿梭到車門口下車，本來就會耽誤一些時間。而公車司機則解釋，在沒有專用停等區的地方讓乘客下車，司機需要承擔很大風險，因為車輛是停在車道上。司機進一步說明，由於缺乏專用停等區，他們只能盡量以最安全的方式，讓乘客盡早下車。在下課下班時間，公車上的乘客較多，上下車需要更多時間。司機之所以語氣急促，主要是擔心停在車道上可能引發交通意外，他也透過車上廣播向所有乘客解釋，強調自己的行為主要是考量乘客安全。

