司機毆傷學生 桃檢起訴求重判

桃園客運劉姓公車司機10月22日傍晚與黃姓高中生發生爭執，因黃1句「連錢都不會算，這輩子就這樣了。」劉男氣炸下車痛毆黃，桃園地檢署火速偵結，認為劉男行為嚴重影響公共安全、造成民眾恐慌，其態度、行為實有偏差，依傷害罪起訴，並建請法院從重量刑；劉男控告學生傷害罪部分，認定屬正當防衛，不起訴。

起訴指出，劉男駕駛學生專車，10月22日在2名學生接連上車投幣後，以「他媽的」等用語，輕率質疑首位陳姓學生未依規定投入足額車資，陳表示投入正確金額，並要求確認金額遭拒後，陳表明下車並向學校反映，劉男以輕蔑用語表示找教官也沒用。行駛過程中，其他同學對劉男態度表達不滿，劉男口出「臭豎仔」、「賭爛這種臭豎仔」，並在與他人通話時，表示「我很少和低能兒講話」。

黃生在中山路、中平路口站下車時為聲援同學，口出「連錢都不會算，這輩子就這樣了。」劉男暴怒，竟不顧車上乘客，在車道上毆打、抱摔黃，黃倒地雙手抱頭無力反抗，劉男仍持續出拳攻擊黃10多下，導致黃前額、臉部受傷，鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血，產生「急性壓力反應」症狀。

檢方獲報後指揮警方調取現場及學生專車監視器影像，並取得車上學生提供的錄影，詳細還原案發經過，連日訊問黃生及在場多名學生，並前往學校查訪取得學生專車投訴資料，發現劉男多次因服務態度不佳、違規等原因遭懲處，並曾被解職2次。

檢方認為，劉男行為嚴重影響公共安全、造成民眾恐慌，其態度、行為實有偏差，建請法院從重量刑。對於劉男控告學生傷害罪部分，檢方認為學生屬正當防衛，予以不起訴處分。