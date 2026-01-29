司機稱爆口角！學霸替代役被丟包輾斃 警方打臉：他一路沉默

（社會中心／綜合報導）新北市台64線日前發生一起重大死亡案件，一名36歲溫姓替代役男子凌晨搭乘多元計程車返家途中，遭司機丟包在快速道路上，隨後接連遭4輛車輾過身亡。警方調查後發現，涉案司機所稱「雙方爆發口角」與事實不符，行車紀錄器顯示，溫男在車內全程約12分鐘未發一語，僅聽見司機單方面咆哮與要求下車的聲音，案件已改列重大刑案偵辦。

圖／36歲溫姓替代役男子凌晨搭乘多元計程車返家途中，遭司機丟包在快速道路上，隨後接連遭4輛車輾過身亡。（資料畫面）

警方指出，溫男於25日凌晨2時07分在台北市文山區搭上多元計程車，準備返回新北市板橋住處，但車程僅約12分鐘，司機便在台64快速道路上停車，要求溫男下車。溫男下車後不久，隨即遭後方來車撞擊，接著又被另外3輛車輾過。救護人員趕抵時，溫男已頭部嚴重受創、四肢變形，當場明顯死亡。

涉案林姓司機到案後供稱，溫男在車內不斷踢椅背，雙方因此發生激烈口角，他才要求對方下車。然而警方調閱行車紀錄器後發現，溫男自上車至事發前，全程未出現任何言語衝突，也未聽到踢椅背的聲響，反而是司機不斷以三字經咆哮、喝令對方下車，期間還出現兩次關車門的聲音。警方不排除溫男是在非自願情況下被拖下車，正進一步釐清相關細節。

據了解，溫男為知名國立大學雙學士學位畢業生，目前在鐵路警察局服替代役，下個月即將退伍，並已開始準備求職面試。同在鐵路警察局服役的同袍表示，溫男體型瘦小、個性溫和有禮，受訓期間曾擔任幹部，平時樂於助人，從未聽聞他與人發生衝突，對於其遭司機指控引發口角，感到難以置信。

鐵路警察局護車警察大隊大隊長吳士龍表示，溫男於去年10月9日分發至單位服役，服役期間作息單純、表現正常，單位在得知噩耗後已第一時間派員慰問家屬，並將全力協助後續事宜。

警方目前已將案件朝刑事責任方向深入偵辦，持續釐清司機行為是否涉及強制、遺棄致死等相關刑責，並等待進一步鑑識與司法調查結果。

