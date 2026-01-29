司機認下車看役男躺路中 關鍵「兩次關門聲」揭冷血遺棄害慘死

社會中心／新北報導

死亡車禍發生現場。（圖／翻攝畫面）

溫姓替代役男（25歲）25日凌晨搭乘多元計程車返家，疑因酒後踢撞椅背遭林姓司機（46歲）趕下車，隨後慘遭四車輾斃。最新調查發現，行車記錄器錄下「兩次關鍵關門聲」，司機坦承曾下車察看，眼見溫男躺在車道上卻仍逕自駛離，僅在事後才報警，檢警正深入追查是否涉及遺棄致死。

這起震驚社會的國道丟包命案，在新北警中和分局的持續追查下，更多令人心寒的細節逐漸浮出水面。死者為擁有國立大學雙學士學位的溫姓替代役男，25日凌晨結束聚會後，透過APP從台北市文山區叫車欲返回板橋。警方調閱上車點周邊監視器發現，溫男當時步行狀況看似正常，並無明顯爛醉如泥的跡象，這讓後續車內發生的狀況更顯離奇。

檢警將偵辦重點鎖定在車內行車記錄器的音訊內容。錄音顯示，林姓司機多次出言喝斥：「先生請不要踢我椅背跟車」、「你可以躺下，但不要踹」，隨後更爆粗口命令溫男下車；背景音中確實夾雜著疑似腳踢椅背的「叩、叩」聲響。然而詭異的是，面對司機的咆哮與趕人指令，溫男在整趟車程中竟全程噤聲，未有一句回應或爭辯，其當下的身心狀態成為調查謎團。

全案最關鍵的突破點在於行車記錄器錄到了「兩次清晰的關門聲」。面對證據，林姓司機坦承，在將溫男趕下車後，第一聲關門聲是他自己下車察看；當時他親眼目睹溫男已經躺在危險的快速道路車道上，但他並未將人拉至路肩或現場警戒，而是選擇回到車上（第二聲關門聲），直接踩油門離開。林男雖辯稱離開約1分鐘後有打電話報警，但警方趕抵時，溫男已遭後方四輛來車連續輾壓，導致頭顱破裂、全身骨折慘死。

為釐清溫男死因及體內是否有酒精或毒物反應，檢警已於27日上午會同法醫進行解剖並採集檢體，預計需耗時兩個月才有詳細報告。溫男家屬在場悲痛萬分，質疑溫男既然全程無語，是否有被「外力拖下車」的可能，懇求檢警務必還原這段致命的「真空時間」真相。

