司機說法疑遭打臉！學霸替代役被丟包台64喪命 家屬：不實指控不亞於4車輾過的痛

溫姓替代役男遭司機丟包台64線快速道路後被輾斃，行車紀錄影像打臉司機一開始的「激烈口角」說法。（翻攝畫面）

一名25歲的溫姓替代役男本月25日凌晨遭計程車司機丟包在新北市台64線快速道路，隨後遭後續經過的4台車輛輾斃。起初司機聲稱溫男不斷踹椅背導致口角，然而行車紀錄器影像曝光後，發現溫男幾乎全程靜默，僅有幾聲「叩叩叩」聲響，並未有所謂的2人口角。溫男的胞弟透過時代力量黨主席王婉諭發聲表示，不實指控對哥哥的傷害不予於被4台車輾過的痛，呼籲停止留傳不實消息，讓司法釐清真相。

司機稱口角衝突才丟包 行車紀錄影像曝光打臉

綜合媒體報導，一名有著頂尖國立大學雙學士學位的溫姓男子，原本正在擔任鐵路警察替代役、預計下個月退役，25日凌晨酒後叫多元計程車要從台北市文山區回到新北市板橋區的住處，途中竟遭林姓男司機丟包在台64快速道路上，被後方經過的4台車輾斃。

林姓司機聲稱溫男在車上不斷踹椅背，引發激烈口角，並說他剛放人下車就良心不安、撥打110報案，但為時已晚。不過警方在調閱行車紀錄器後發現，溫男上車後幾乎全程都沒有開口，僅聽到司機叫溫男不要踢椅背，講到後來甚至情緒激動飆罵三字經，而從影片中只有幾聲「叩叩叩」聲響，疑似溫男椅背的聲音，但溫男並未和林男發生爭吵，隨後就疑似被拖下車丟包在路中間。

輿論造成二次傷害 王婉諭盼別妄加揣測

司機的說法疑遭行車紀錄器打臉，警方朝刑事方向持續偵辦。溫男的家屬對於傳訊給王婉諭訴心聲，對於哥哥被形容「發酒瘋」「與司機激烈爭執」，但在行車影像曝光後，證明了他幾乎全程靜默，與一開始的報導內容有極大落差，「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛。」

王婉諭表示，這是受害者家屬傳來的訊息，也是他們最真實的心聲，「身為過來人，我非常清楚。」當重大變故發生時，外界鋪天蓋地的揣測與標籤往往是家屬最難以承受的壓力，因此當年女兒小燈泡遇害，她選擇第一時間站在警局前面對媒體與大眾，「就是為了不讓錯誤的報導與流言，定義了我們所經歷的一切。」

如今因為輿論所造成的二次傷害，正在溫姓男子的家屬身上再次上演。王婉諭想請求大家在司法還原真相之前，不要妄加揣測，拒絕轉傳那些未經證實、誇大聳動的細節，並呼籲媒體保持冷靜與耐心、等待事實的浮現，讓司法去釐清真相，「輿論的冷靜，往往是在混亂當下對家屬最大的善意。」現階段家屬最需要的就是停止不實消息的流傳、留給家屬安靜與尊重的空間，也是社會應有的克制與成熟。

