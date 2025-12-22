「司機跑光」台中公車人力荒！缺額比例達15.6%…每日蒸發「800班次」
記者吳泊萱／台中報導
台中公車違規、事故頻傳，如今誤點、脫班也成為家常便飯，讓許多乘客抱怨連連。議員指出台中市公車駕駛缺工問題，已從警訊惡化成「危機」。截至今年10月，駕駛缺額比例已達15.6％，平日公車班次較2023年同期減少「800班次」，若狀況持續惡化，台中公車系統恐將崩潰。
台中市議員陳俞融指出，全台中市公車客運業者應配置駕駛人數為1467人，但實際在職僅1238人，人力缺口達229人，駕駛缺額比例高達15.6％。其中，缺額率最高的前三名分別為中台灣客運、豐原客運及統聯客運。
陳俞融認為，駕駛人力不足直接導致公車班次減少，數據顯示，目前公車平日發車數為7000班，相較2023年發車數7800班，已減少800班次，比例高達10％以上，惡化程度令人擔憂，嚴重影響通勤族與學生等乘客權益。
此外，台中公車駕駛人力也出現人口結構斷層，根據市府統計，目前台中市公車駕駛年齡在50歲以上者，比例高達62％，是駕駛主力；反觀30歲以下的年輕駕駛只占4％。
陳俞融分析，現在的公車駕駛對於年輕人來說缺乏吸引力，導致新血進不來，現有主力又逐漸老化。若不積極改善，未來5年內隨著主力駕駛屆齡退休，台中市將面臨更嚴峻的公車困境。
陳俞融點出關鍵，目前交通局聲稱駕駛平均薪資落在5萬至7萬元，看似優渥，但大多是靠「高工時」與「犧牲休假」換來的血汗錢。公車駕駛需面對高強度的交通壓力及乘客投訴風險，若市府僅靠傳統的補貼政策，無法解決結構性缺工問題，應全面檢討公車駕駛薪資結構與勞動條件，優化排班制度，並提升職業尊嚴與安全保障，擴大培訓與招募誘因，才能為公車客運業注入新血。
