司機遭控辱罵母女 客運業者：已懲處當事司機

台北市 / 綜合報導

一對母女上個月中，在台北市三張犁站搭公車，6歲女童看到公車進站很興奮，差點跑到馬路上，公車緊急煞車，沒想到兩人上車時，司機脫口怒罵不雅字眼，讓母女相當錯愕，女童一度不敢再搭公車。議員接到陳情，質疑客運提供的影像動過手腳，其中一段沒有聲音，且司機怎麼能辱罵乘客？對此當事客運回應，提供的畫面就是完整影像，沒有刻意消音，至於當事司機已經受到懲處，也再次向母女致歉。

公車緩緩靠邊，準備要停車載客，一旁女童見狀好興奮，差點跑到馬路上，好在被媽媽緊急拉住，沒想到上車後，客運司機說：「小孩怎麼帶的啦，X的，白X喔。」

廣告 廣告

差一點點就擦撞到女童，司機又氣又急脫口而出，但女童聽到了小小心靈也受傷了，6歲女童說：「那司機罵我們白癡，很難過，叔叔這樣子，而且也沒有跟我們說道歉。」6歲女童VS.記者說：「那司機罵我們白癡，很難過叔叔這樣子，而且也沒有跟我們說道歉，(以後還敢搭公車嗎)不敢。」女童媽媽說：「我小朋友很興奮，看到公車就趕快跑到外面，結果司機，司機就按一下喇叭，然後又瞪我們，然後很兇，每次搭公車都會很害怕，怕說怎麼又，會不會下一個司機又是這樣的。」

事發就在上個月15日，台北市三張犁公車站，議員事後接到陳情展開調查，但向業者調影片多段聲音不清晰，質疑被消音，台北市議員陳怡君說：「到這裡又有聲音了，所以前面究竟在罵什麼呢，我們找到專家，把她還原。」

客運提供的監視器，是公車內外全部畫面，聲音相對雜，但經過專家還原，將重點放在司機與母女，人聲更加清晰，當事客運業務經理說：「錄影設備，在每一個檔案每一個檔案的，間接的地方，可能都會有點稍微失真的現象，(針對駕駛)再教育之外，也會按照公司規章，核予嚴重的懲處。」

當事客運表示，這名司機開公車經驗豐富，但言詞上確實嚴重不當，除了懲戒，業者也親自向母女致歉，只是女童的心理也就此留下陰影。

原始連結







更多華視新聞報導

客運司機手機放儀表板疑追劇 業者：大過懲處

公車司機路中放乘客害撞飛 業者：行政懲處

桃園客運司機毆高中生遭起訴 檢揭「二度解職」黑歷史

