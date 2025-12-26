司機遭譏「這輩子就這樣」火大開揍！高中生家長撤告了

社會中心／李明融報導

桃園客運10月22日發生流血衝突，劉姓司機與黃姓男高中生因「投錢」問題發生口角，學生在下車時懟一句「錢都不會算，這輩子就這樣了」引發司機的怒火，當場下車開揍，導致前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢；劉男同月29日案經檢方以傷害罪起訴，全案於桃園地院審理中，劉男今（26日）與學生家長達成和解，但調解內容、條件不公開。

劉姓司機遭學生嗆「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」當場理智線斷，下車狂揍。（圖／翻攝「qn_taiwan」Threads）今年10月22日傍晚，41歲劉姓司機因懷疑學生上車時投的車費不足，持續以惡劣的態度質疑上車學生，後方的黃姓男高中生看不下去與司機發生口角，下車時怒嗆「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」，劉姓司機理智斷線，衝下車將學生壓制在地瘋狂出拳，造成學生滿臉鮮血，過程被車上其他學生拍下上傳社群平台，立刻掀起討論，劉男事後也立刻遭桃園客運開除，學生經送醫後，遭診斷出前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，案發後還產生「急性壓力反應」等症狀，檢方於當月29日以傷害罪起訴劉男，並建請法院從重量刑。

桃園地院今日再開程序庭，劉姓司機與被害人家長達成和解。（圖／翻攝Google Map）

桃園地院今日再開程序庭，劉姓司機與被害人家長先進行調解，被害學生則未出庭，劉男在律師陪同下出庭，當庭交付1封道歉信，律師稱劉男已經深深悔改，並允諾賠償被害人損失並當庭付清，雙方達成和解，被害人家長也同意撤告，但雙方的和解內容及條件都保密，家長希望這起事件能就此平息，由於傷害屬告訴乃論罪，隨著家長正式撤告，全案法律程序也宣告終結。

