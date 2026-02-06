司機開到睡著! 聯結車衝撞釀四傷 驚悚畫面曝
地方中心／綜合報導
宜蘭頭城發生重大車禍，上午一輛聯結車經過頭城青雲路，司機太累開到睡著了，竟失控衝過分隔島，撞上對向休旅車。從台中來遊玩的一家四口，後座兩名小孩先被救出，但駕駛座與副駕的夫妻被車頭壓住，經過兩小時搶救，才陸續救出，太太有骨盆骨折、丈夫下肢嚴重撕脫傷，還要住院再觀察。
聯結車失控衝向對向車道，飛越安全島，直接撞上黑色休旅車，休旅車車頭整個凹陷，車牌還被撞飛，仔細看，聯結車輪胎破損，連安全島都被撞壞，可見撞擊力道有多大。肇事駕駛：「（當時睡著是不是）嗯，（愛睏嗎）我本來想停在路邊睡，只是說這邊還沒有辦法讓我找地方停，然後結果就真的睡著了。」
坐在副駕駛坐的太太，被救出時數度痛苦尖叫（圖／民視新聞）
事發在宜蘭頭城，後座的兩個小孩先被救出，前座夫妻身體被車頭壓住，忍痛等待消防人員破壞車體，一個接一個往後拉，終於救出太太，太太痛苦到數度尖叫，仍為丈夫加油。傷者：「老公加油。」不過駕駛座的丈夫在車內卡太緊，只能用點滴加止血劑維持生命穩定。大吊車把車頭拉開，再把車體往後拉，歷經兩小時救援丈夫終於脫困，一家四口緊急送醫。陽明交大醫院急診室醫師陳瀅旅：「8歲跟9歲的男性跟女性，他們主要是輕傷為主，但是42歲的媽媽，跟40歲的爸爸困在車內比較久，送到醫院的時候，雖然意識清楚，但是可能需要，再進一步的檢查跟治療。」
駕駛身體遭車頭壓住，經過兩小時才被救出（圖／民視新聞）
礁溪分局福成所長林書瑋：「謝姓男子駕駛營業貨運曳引車，於青雲路二段北往南行駛後，與對向之自小客發生擦撞，現場四人受傷送醫，駕駛酒測值為0。」太太骨盆骨折、丈夫下肢嚴重撕脫傷，鬼門關前走一回，就怕還有更嚴重傷勢，還要住院觀察。
