司機「被邪靈附身」！載女大生到酒店性侵

女大生搭計程車遭司機撿屍，司機竟辯稱「被邪靈附身」。示意圖／翻攝自pixabay

泰國曼谷一名女大生日前於一家娛樂場所飲酒，至凌晨3點搭乘計程車前往與朋友碰面，未料途中失去意識，再次醒來時已經上午7點多，才發現自己赤裸著身體躺在酒店房間，遭到司機性侵，不過該名司機竟稱「被邪靈附身」，拒絕正面回應當晚行為。

根據泰國媒體《The Thaiger》報導，3日凌晨3點多，一名女大生於曼谷一家娛樂場所喝酒，並搭乘計程車找朋友碰面，未料路途中失去意識，再次醒來時已經上午7點多，光著身軀躺在酒店中。

廣告 廣告

女子驚覺自己遭到性侵，急忙前往醫院驗傷並向警方報案，經查，對方為51歲計程車司機，坦承曾載運女子至目的地，聲稱女子到達後並未下車，問其後續目的地為何，女子也沒有說話，僅搖搖頭。

後來該名司機將女子送到一家酒店，不過被問及是否性侵女子，司機僅稱「我不知道那天晚上我被什麼邪靈附身了」，並未正面回應；最終，警方依《刑法》第276條對嫌疑人提出暴力或利用他人無力反抗實施強姦指控，該罪行可判處4至20年有期徒刑，併處罰金8萬至40萬泰銖。



回到原文

更多鏡報報導

DJ SODA心碎長期遭外貌羞辱！粉專遭點名逆風：台灣人日常

23歲無性別男星爆下海陪酒！公司認了 網羨客人燒好香

中國女星稱「GD挺喜歡我」要坐大腿！遭質疑怒回嗆：騙你是狗

他年終10萬爽歪！老鳥一看就懂 揭「老闆套路」狂勸退：快逃吧、不羨慕