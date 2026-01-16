司法主權不容侵犯！司改會譴責中國「台獨清單」政治恫嚇 提2大訴求

〔記者劉詠韻／台北報導〕中國國台辦近期宣布將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並指高檢察署檢察官陳舒怡為「台獨打手幫兇」。司改會昨發聲明指出，此舉不僅為政治騷擾，更是對台灣司法的公然干預，呼籲政府應建立明確定義外國不法干預主權、提升各部門辨識能力等防範機制，共同抵禦境外勢力的主權侵略。

司改會強調，中國國台辦聲稱要對台灣官員與法律從業人員「依法終身追責」，這種惡劣行徑已非首例，包括去年3月偵辦統促黨案件的林達檢察官，以及偵辦京華城案的林俊言、林俊廷檢察官，均曾遭列入「台獨打手幫兇」，而截至目前，已有4名檢察官因依法執行職務而遭受中國公開點名恫嚇。

面對中國「跨國鎮壓」行為，司改會認為，國家負有保護人民免於受迫害的義務，並可參考七大工業國組織(G7)、歐洲議會及聯合國人權事務高級專員辦事處(OHCHR)之建議。

司改會對此進一步指出，我國政府應從人權保障角度出發，研議以下制度化作為，包括建立明確定義「外國不法干預主權」、提升各部門辨識能力，建立集中化的通報與監測系統；依法追究責任，並提供受打壓者(如受威脅之司法官)必要保護與支持；與國際民主盟友攜手，共同抵禦境外勢力的主權侵略。

司改會、台北律師公會均認為，國台辦透過「長臂管轄」箝制他國人民政治自由，試圖在境外製造噤聲效應，而中國實施司法威懾與刑事通緝，已構成對台灣主權的侵略。外交部與陸委會先前已揭露，中國長期以指示跨境騷擾、擴張海域管轄等系統性手段試圖使我國人民噤聲，呼籲社會認清此已不僅為外交互動的衝突，更已上升至台灣民主體制的重大挑戰。

