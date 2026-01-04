司法互助 台灣的守舊與大陸的革新

（圖／本報系資料照）

光陰荏苒，距筆者於2009年撰寫〈兩岸司法互助 閉門造車的最高法院兄弟們〉一文已歷十六載，當時最高法院97年度台上字第2376號判決認為「經我國法院裁定認可之大陸地區民事確定裁判，應祇具有執行力而無與我國法院確定判決同一效力之既判力」。

時至今日，《兩岸人民關係條例》第74條仍停留在90年代的陳舊規範，法院的見解亦了無新意；反觀大陸地區最高人民法院審判委員會不僅於2015年6月施行《最高人民法院關於認可和執行台灣地區法院民事判決的規定》（以下簡稱《認可規定》），更已於2024年進一步放寬對我國判決效力的認可規範。

廣告 廣告

一、大陸地區的變革：原則認可台灣地區判決的既判力。

大陸地區的《認可規定》第17條明定若經審查能確認台灣地區民事判決真實並已生效，且不具有第16條所列情形（如案件專屬人民法院管轄、案件會損害社會公益，或違反一個中國原則等），便裁定認可其效力。且依該規定第18條，經裁定認可的民事判決，與人民法院作出的生效判決「具有同等效力」。

二、落伍的《兩岸人民關係條例》與最高法院。

既判力之意義在於「避免人民再次爭執相同事件」，以達到「一事不再理」。且為因應全球化，《民事訴訟法》第402條更「原則上賦予外國裁判既判力」，使中華民國與國際間成就「司法互助」。

然而，遺憾的是，《兩岸關係條例》第74條僅明定在大陸地區作成之民事確定裁判，經認可後「有執行力」；對於「既判力」隻字未提，致使法院雖承認關於「身分紛爭」之大陸判決有既判力，但卻共計有上百則裁判對於「財產紛爭」認為「法律未賦予大陸判決既判力」。且最高法院劉福來審判長更於104年度台上字第33號判決中判定，基於「兩岸特殊關係與體制差異」，故不許援引「法理」而認大陸地區判決有「既判力」，造成勝訴者的執行力有可能因對造再次爭執而被推翻。

劉福來審判長未說明為何區別對待財產紛爭與身分紛爭的既判力，具有說理上的瑕疵，且其對大陸地區《認可規定》視若無睹，及對兩岸關係的不當認知，使得法院須重複審理相同的案件，造成法治故步自封，顯見我國的既判力法治已落於大陸之後。

三、差別待遇不再合理，政府不應再傷害兩岸人民的訴訟權。

大陸地區近年積極改革過往的「人治」司法，例如，人民法院全面取消「逐層審批」的案件審理模式，加強法官的辦案主體地位；再者，其管道與我國相同，主要以國家考試的成績為依據；大陸地區民事再審的開啟比例也在近年降至個位數（台灣地區同樣為個位數）。

既然大陸的判決水準已漸入佳境，則將其與外國判決差別對待，已難具備「合憲正當理由」。是以，一再否認大陸地區判決的既判力僅會徒增兩岸人民訟累，侵害《憲法》第16條訴訟權保障兩岸人民「獲得及時有效救濟」的核心精神。

四、政府與法院應與時俱進。

司法院、陸委會及立法院應積極展開修法，將《兩岸關係條例》第74條修改為：「經認可之大陸地區民事確定判決與我國確定判決有同一效力」。而修法之前，各級法院的法官亦應本於司法解釋權限，賦予經認可之大陸地區判決「既判力」，以發揮兩岸法院「定紛止爭」的功能。

如此一來，兩岸的司法互助方能在求同存異的過程中，一同建構「以規則為基礎的國際秩序」，成就共好的「良制」。（作者為超國界法學教授）