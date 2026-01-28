司法人事鬥爭霸凌案延燒 挺柯學者與法官喊精神鑑定

前法官林文舟(左)、學者曾建元(中)、前法官陳志祥(右)出席「憂鬱的司法」座談會。

總統26日特任高等法院院長高金枝出任司法院秘書長，在此人事尚未定案時，一場以霸凌為名實則為人事鬥爭與藍白營政治施壓的內戰率先開打，人事正式定案後戰火未平息，今(28日)多名退休法官與學者召公開以反霸凌為名舉行「憂鬱的司法」座談會，持續對司法開火，退休法官陳志祥公開質疑現行司法體系下法官的身心狀態，直言「多數法官並不正常」只有他因學佛而最正常，挺柯文哲無罪的學者吳景欽，甚至主張司法官應每年接受精神鑑定。

廣告 廣告

這場座談會主持人曾建元，是前法官周靜妮的丈夫，周靜妮因長期涉擺爛、曠職等重大違失遭懲戒撤職，曾建元認為妻長期遭霸凌，四處為妻奔走。與會者包括曾涉懲戒爭議的前法官林文舟、陳志祥，以及真理大學法律系主任吳景欽等人，陣容橫跨司法實務與學界。

其中，曾因審理涉性騷擾女同事的色法官陳鴻斌懲戒案被外界批評「官官相護」「恐龍法官」，並因此遭司法院懲處的前法官陳志祥，與當年同案參與審理、後續亦遭監察院與檢方調查的前法官林文舟今同時出席座談會，2人過往在司法懲戒案件中的角色及曾建元長期為妻的奔走歷程，讓今天的座談會被視為法界名人大會師嗆司法，會場中怨念濃厚。

與會的真理大學法律系主任吳景欽是知名刑法學者，吳景欽去年在直播節目中談及前民眾黨主席柯文哲涉弊案遭羈押禁見時，曾類比新北地院審理八八會館負責人郭哲敏案，指出檢方同樣不斷提出抗告，質疑羈押手段的正當性、違背無罪推定原則；對於檢方指控柯文哲收賄，吳景欽則直言證據不充分，並公開表示「如果我是法官，會判柯文哲無罪」。

陳志祥今在會中表示，司法體系長年在高壓、過勞與行政監督下運作，幾乎沒有法官能倖免於身心折磨，他表示：「有哪一個法官沒有被霸凌過？」「在這樣的環境中，法官裡面身心正常的，可能只有我」。

陳志祥說，自己能撐過制度壓迫，是因為信佛作為心理支撐，「每天吃得飽、睡得著」，每天讀經誦咒讓心堅強，並將外界羞辱視為「消往昔罪業」，但他認為，多數法官並沒有這樣的心理條件與支撐系統，在長期承受案件量、考核、評鑑與輿論壓力下，身心狀況早已亮起紅燈，他認為，不能保障司法官的基本人權，卻要求司法官去保障人民的基本人權，那根本就是一個笑話，陳志祥指出，司法制度一方面用極高標準要求法官無瑕疵，另一方面卻無視法官身心健康，只要出現任何小問題，就會被無限放大、貼上標籤。

在陳志祥自爆「法官多數身心不正常」後，真理大學法律系主任吳景欽說，台灣司法官考試極端競爭，每年報考人數動輒破萬，去年更有約1.2萬人報名，最後只有164人錄取，歷經一試、二試，還必須接受第三試的面試，錄取門檻很高。

吳景欽說，這樣的高淘汰率，真的代表制度健全嗎？他表示，在現行結構下，法官所承受的並非只是專業壓力，而是長期多重壓力下，讓人不得不重新思考司法官的身心風險，吳表示，他以前常開玩笑說，是不是考上司法官前就該做精神鑑定？吳表示，但現在看起來，恐怕不是只有考前，而是法官每一年、在職期間都該做。

挺柯文哲無罪的真理大學法律系主任吳景欽(中)認為法官每年都應精神鑑定。

吳景欽感嘆，司法官在體制中反而成為最弱勢的一群，卻又被期待成為社會安全網的最後一道防線，吳表示「如果一個司法者在這個體系裡，當他身心出現狀況時，整個司法體系根本接不住他，那我們怎麼期待他去接住整個社會？」

吳也藉此點名近期司法院秘書長人事風波，指出新任秘書長高金枝尚未正式上任，就被指涉及霸凌，但司法院卻急於對外滅火，處理方式很有問題。在他看來，司法體系面對霸凌與內部失衡時，第一時間不是自省，而是防禦與包庇，反而讓問題更加惡化。

在「反霸凌」「法官多數不正常」與「司法官應精神鑑定」的鋪陳下，這場原本以司法院秘書長人事為開頭的座談會，迅速轉為對司法的全面開火。與會者接續將焦點拉向聲援因嚴重違失遭撤職的前苗栗地院法官周靜妮。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

二審揭剴剴人生最後3月慘況 高院重判惡保姆理由曝光

新任政風高階主管上任 鄭銘謙4期勉展現廉能價值

惡保母冷血LINE對話曝光 高院揭剴剴生前歷經的人間地獄