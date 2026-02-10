即時中心／綜合報導

從演藝界轉戰政壇的7連霸無黨籍山地原住民立委高金素梅，驚傳位於陽明山菁山路的住處清晨遭檢調搜索！台北地檢署今日一早指揮調查局，兵分多路搜索高金素梅及多名相關人士，有媒體掌握，全案極可能是北檢肅貪黑金專組的吉組偵辦；至於高金所涉及案件為何，北檢表示「目前不便回應或說明」。然而，目前立院會期正進行中，若檢調欲逮捕高金素梅，必須先經立法院許可。

台北地檢署指揮調查局人員，在今日清晨6時許，前往高金素梅位於台北市士林區陽明山菁山路的住處進行搜索；在上午9時30分，檢調也前往立法院青島二館搜索高金素梅的辦公室。但案由不明，目前搜索行動正在進行當中。

國民黨立委羅智強一早便在臉書發文，指稱檢調正對高金素梅搜索，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」；羅智強還表示自己萬分難過不捨，「這就是強力監督政府的結果，素梅姐加油，我們都是你的後盾。」

另根據《鏡傳媒》掌握，北檢有備而來，全案極可能是由北檢肅貪黑金專組的吉組偵辦，稍晚將由北檢說明案情。

不過，目前是立法院會期中，尚未開議，依《中華民國憲法增修條文》第4條第8項規定，立法委員除現行犯外，在會期中不受逮捕或拘禁。若檢調欲逮捕高金素梅，必須先經立法院許可。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／「司法保護傘」撐開中！高金素梅遭搜索 若檢調欲逮捕聲押須經立院許可

