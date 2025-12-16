司法公信力只值30萬？ 法官造假助富商潛逃竟僅記警告

高院法官陳勇松（右圖）在鍾文智案造假，遭監察院彈劾。／高院前庭長邱忠義法官（左圖）在鍾文智脫逃案有重大疏失遭拔職，涉及偽造裁定內容遭查辦。

鏡週刊3月獨家踢爆司法重大醜聞，高等法院爆出在「裁定尚未生效」的情況下，私自解除涉案富商鍾文智的電子監控並准予加保，讓鍾男在有罪判決確定時順利潛逃，承審庭長邱忠義與法官陳勇松為掩飾重大疏失，竟在事後補製的裁定書與評議附件中涉嫌偽造文書，內容甚至荒謬地引用了撰寫當下尚未發生的「未來入出境紀錄」。儘管全案已由台北地檢署分案偵辦中，司法院今日卻僅對邱忠義處以「書面警告」，意味著他僅損失約30萬元年終獎金，職位安然無恙。

廣告 廣告

富商鍾文智案發當日，就在最高法院即將公布有罪判決的中午，接獲一通神祕電話，提前掌握判決結果，下午2點半，鍾男即刻從台北101搭計程車前往新北市石碇，中途換車轉往宜蘭頭城，最終搭船潛逃中國。由於邱、陳兩名法官在處理程序上出現諸多異常，讓鍾男得以在監控空窗期精準逃亡，法界盛傳此案背後恐有更深層的「司法保護網」與黑幕。

監察院調查證實，法官陳勇松在合議庭評議「不延長監控」後，未依規定宣示裁定及製作文書，即片面通知拆除電子腳環。待富商逃匿引發輿論譁然，陳、邱二人竟補做「評議附件」並指示抽換卷內紀錄，試圖粉飾太平。監委林郁容等人已於10月及11月先後提案彈劾陳勇松，並要求司法院對審判長邱忠義進行職務監督。

高院出包的審判長邱忠義因被視為司法院前院長許宗力的愛將，且在學界關係良好，不僅躲過法官評鑑，更獲監察院免彈劾，今僅獲「書面警告」輕懲。對比日前南投地檢署檢察官王元隆涉性騷擾案，王男雖已賠償被害人336萬元，仍遭判免職並轉任檢事官，月薪驟減12萬；反觀邱忠義法官涉及縱放人犯、偽造「未來公文」葬送司法信譽，卻能一路過關，代價僅是區區30萬獎金，在法界引發熱議。

更多鏡週刊報導

新聞內幕／去年裁定竟引今年入出境紀綠 高院法官捏造事件助鍾文智潛逃

富商鍾文智潛逃案 失職法官邱忠義年終獎金恐少30萬

富商鍾文智潛逃案 監院函請法務部追究法官刑責