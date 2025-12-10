司法女戰將王梅英升任高院院長 司法院新人事曝光

司法院副秘書長王梅英升任高院院長。

司法院正副院長人事及大法官任命案在立法院卡關，由謝銘洋大法官暫代司法院長，而司法高層職務仍持續調整。高院院長高金枝、花蓮高分院院長許仕楓明年2月退休，連動之下，現任司法院副秘書長王梅英將升任高等法院院長，預計12月16日人審會提請審議通過，司法院副秘書長將由刑事廳長李釱任升任，最高法院法官許辰舟則接任刑事廳長。

王梅英為台大法律系學士、德國慕尼黑大學法律研究所碩士，司法官班第29期結業，歷任士林地院、金門地院法官、高院法官、最高法院法官，並曾任司法行政廳廳長、臺北地院與新北地院院長，審判與行政經驗均極為完整。她在司法院任內參與大法庭制度相關立法，也是前院長許宗力推動司法改革的重要幕僚。

王梅英由新北地院院長接任台北地院院長後，積極爭取民刑事審判與執行人力，同時推動華山新院區改善，去年他接任司法院副秘書長，成為謝代理院長的最佳助手，王梅英她日前曾在立法院面對立委黃國昌的連環質詢，當時黃國昌幾乎是「逼供式」的咆哮質詢，王梅英全程沉著、從容巧妙應對拆解，讓質詢者無從追打。那場攻防也被法界津津樂道，被視為她代表性的專業強度展示之一。許多司法官直言：「她不是只有審判及學術能力強，行政能力也極佳，她是在政治壓力下也能穩住場面、替司法撐住尊嚴的人。」

此次人事案除了王梅英外，另有3位法官同步獲提名調任院長，包括：臺灣高等法院臺中分院法官張國忠將升任高等法院花蓮分院院長；最高法院法官邱璿如將升任士林地方法院院長；最高法院法官朱瑞娟，則升新竹地方法院院長。

