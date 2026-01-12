司法委員會審「柯文哲條款」 司法院和法務部皆認無修正必要

司法院副秘書長王梅英說明，大法官釋字665號解釋，就勾串共犯作為羈押理由，並未認為有違憲疑慮。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣民眾黨提案修正刑事訴訟法第93條及第101條，擬廢除串證作為羈押理由，被稱為「柯文哲條款」。立法院司法及法制委員會今(12)日開會審查，司法院副秘書長王梅英說明，大法官釋字665號解釋，就勾串共犯作為羈押理由，並未認為有違憲疑慮；法務部次長徐錫祥也表示，如刪除勾串為羈押理由，將使被告輕易威脅共犯和證人，無法即時有效保全證據，阻礙重大犯罪溯源斷根，無修正必要。

民眾黨去年下半年提案刑訴法多項修正案，時任民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，此修法被綠營批評為量身打造的脫罪條款。

廣告 廣告

民眾黨立委黃珊珊今日援引大法官釋字第665號解釋，指羈押是對人身自由侵害最嚴重的強制處分，僅能作為保全程序的最後手段，但實務上勾串共犯或證人卻成為最常被援引、也最缺乏具體事實支撐的羈押理由，法院屢僅以空泛模板化理由裁定羈押，已違反無罪推定原則。

另在偵查中羈押審查程序中，辯護人常被限制或禁止取得關鍵資訊，現行法卻未要求檢察官具體說明限制理由，侵害被告訴訟防禦權，故提案刪除「勾串共犯或證人」作為羈押事由，明定僅於「無其他替代手段」且有具體事實足認有逃亡或湮滅證據之虞時始得羈押，檢察官在聲請限制或禁止辯護人取得羈押審查資訊時，必須具體敘明事實及理由，並提出必要證據。

徐錫祥表示，對於提案修正擬限制檢察官於審判中對強制處分裁定之抗告權，法務部認為將削弱檢察官之制衡功能，使上級法院無法監督下級法院裁定，可能導致被告逃亡或勾串滅證，影響司法公信力，建議維持現行規定，另對刪除勾串羈押事由及全面縮減羈押期間之提案，法務部認為現行制度已設有嚴格要件並符合國際人權審查標準，尚無修正之必要。

台灣民眾黨提案修正刑事訴訟法第93條及第101條，立委黃珊珊(右一)說明提案，擬廢除串證作為羈押理由。該提案被外界稱為「柯文哲條款」。(記者林曉雲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

民進黨台北市長誰出戰？ 王世堅點名「這6人」 最強

F-16V搜救露曙光！軍事粉專花蓮外海驚見「浮油」 關鍵座標曝光

台獨聯盟籲承諾不脫黨參選 陳亭妃：不回應

停砍年金新法 銓敘部：18萬退休公教替代率重審

