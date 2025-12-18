司法委員會通過彈劾卓榮泰、譴責潘孟安 綠委抗議

國眾兩黨18日在立法院司法及法制委員會18日提出並分別通過「彈劾行政院長卓榮泰」以及「譴責總統府祕書長潘孟安」兩項臨時提案。(黃敬文攝)

立法院司法及法制委員會今(18)日針對行政院長卓榮泰揚言不副署法案，邀請相關單位赴立院做專題報告並備質詢，不過總統府以憲法規定及憲政慣例為由婉拒派員出席，為此國眾兩黨提出並分別通過「彈劾行政院長卓榮泰」以及「譴責總統府祕書長潘孟安」兩項臨時提案；不過綠委沈發惠抗議，委員會怎麼可以還沒討論就先做結論，那今天還開什麼會？」

司法及法制委員會今日開會之初先處理臨時提案，第一案內容提到，國會三讀通過之《財政收支劃分法》修法，總統拒絕公布，行政院院長拒絕副署，創下憲政史上嚴重惡例，爰建請做成決議，「對賴清德總統、卓榮泰院長毀憲亂政作為，提出最嚴厲之譴責，並要求賴清德總統、卓榮泰院長對於國會三讀通過的法律，應依憲法副署、依法公布，另針對卓榮泰院長拒絕副署「財政收支劃分法」之失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰院長」。

臨時提案第二案內容則表示，司法及法制委員會本日議程要求就「行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行」進行專題報告，然而總統府秘書長潘孟安身為機關首長，卻刻意規避出席，蔑視國會監督，總統府理應至國會向全國人民報告說明，然府方一方面縱容行政院逾越憲法五權分立原則、惡意抹黑國會，又搬出憲法不符慣例為由拒不出席。

臨時提案第二案指出，此種有權無責之行徑，嚴重破壞我國權力分立、相互制衡之民主基石，開創規避監督之惡例，爰此對於總統府秘書長潘孟安刻意迴避國會監督、藐視國會之行徑，本委員會對此表達嚴正譴責，以維護國會尊嚴。

司法法制委員會在藍白多數的情況下，接連舉手表決通過兩案，不過引起沈發惠發言抗議，指出臨時提案已將不副署的事情，將結論寫成決議，「那今天還要討論什麼？」；藍委王鴻薇則反批，是根據潘孟安沒有出席而非今天的議題，「《立法院組織法》或者議事規則，有規定不能夠處理提案嗎？」，隨後要求主席、委員會召委翁曉玲繼續議程。

