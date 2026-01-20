司法威嚴不再？彰檢舊址淪垃圾堆 公所：推測附近商家先放著

彰化舊地方法院檢察署暨看守所遷離後，當地居民對舊彰檢原址轉型利用相當期待，也充滿想像，然該地近日竟有民眾亂丟垃圾，成包的垃圾堆後方就是尚未拆除的彰檢招牌。（孫英哲攝）

彰化舊地方法院檢察署暨看守所遷離後，當地居民對舊彰檢原址轉型利用相當期待，也充滿想像，然該地近日竟有民眾亂丟垃圾，垃圾堆後方就是尚未拆除的彰檢招牌。彰檢派員訪查，懷疑是附近店家貪圖方便暫置。員林市公所清潔隊20日指出，任意棄置垃圾者將被開罰，請民眾務必遵守相關規定。

彰檢原址位於員林市中山路二段，屬於員林市的市區，該地連同彰化看守所共約2公頃，彰檢與彰化看守所遷後，該司法用地將歸還給原地主員林市公所，其中彰檢已在去年8月遷離，彰檢舊址已人去樓空，平時大門緊閉，落葉蕭蕭，近日還有民眾在彰檢舊址大門口亂丟垃圾。

彰化舊地方法院檢察署暨遷離後，彰檢舊址大門口竟有民眾亂丟垃圾，彰檢派員查看時，垃圾已清離。（民眾提供）

彰化地檢署驚聞垃圾入侵該署舊址，昨天下午即請該署總務科趕抵現場查看，到場發現已經沒有垃圾，推測應該是附近的商家先放著，在等垃圾車，昨下午垃圾車行經彰檢舊址路段的時間約是下午2點15分左右，有可能是看該署已搬離有一段時間，店家就方便先這樣做。

員林市清潔隊呼籲，垃圾請依規定時間、地點交由垃圾車或回收車處理，切勿貪圖一時方便而亂丟垃圾。依《廢棄物清理法》規定，任意棄置垃圾者，可處新臺幣1200元以上、6000元以下罰鍰，請民眾務必遵守相關規定。

員林清潔隊強調，未來市公所也將持續加強巡查與宣導，守護公共空間整潔，環境乾淨需要你我共同維護，也期盼大家一起展現公德心，讓城市更乾淨、更有品質。

