司法官學院薪火永傳 司法官結業生回娘家 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為使優良司法傳統能永續傳承暨慶祝71周年之院慶，法務部司法官學院6日上午舉辦薪火相傳暨71周年院慶活動。分發迄今分別已逾40、30、20年之司法官第23、33、43期學員以及時任師長，分由四面八方趕回學院團聚。

活動由法務部司法官學院院長吳巡龍主持，前所長曾有田、前院長蔡碧玉及司法院副秘書長王梅英、台灣高等檢察署襄閱主任檢察官賴哲雄、士林地方檢察署檢察長張云綺等貴賓亦特別撥冗蒞臨，共襄盛舉。

吳巡龍致詞時，首先感謝分發多年的司法官學長及時任師長們遠道而來參與盛會，共同見證學院近年來在軟硬體設施及輔導、養成教育等面向之興革與演進，並期待司法前輩們能多多給予後輩勉勵與建議，將在司法崗位上兢兢業業、堅守多年之熱忱與經驗，傳承給正在學院受訓之第66期學員，使司法薪火能跨越時間代代相續。

曾有田前所長於致詞時，除提早向出席貴賓師長與學員賀年外，並分享所長任內時之經歷與趣聞，所述鉅細靡遺，如數家珍，其更將自身豐富的學識與辦案經驗結合時事脈動，鼓勵學員應時時留意AI等科技變革，思考如何將新興科技運用至業務中，促進完善法治建設、提升人民對司法之信賴。

本次活動邀請民俗技藝團體為應景之戰鼓及舞獅表演揭開序幕，學院並將三期結業紀念冊照片集結，製成懷舊影片方式穿插播出，讓師長及結業學員們進入時光隧道而重溫舊夢。

此外，更由司法院前大法官林俊益、新北地方檢察署檢察長郭永發及台灣高等法院書記官長吳勇毅分別代表三期結業學員先後致詞，三位代表除發表永懷師恩、期勉後進的動人感言外，並以自身實務經驗結合如珠妙語，提點學員未來從事實務工作需注意之訣竅。

照片來源：司法官學院

【文章轉載請註明出處】