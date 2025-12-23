「司法官濺血圖」涉恐嚇！戴瑞甯認錯求緩刑嘆：家人個資被肉搜 被害檢察官不同意和解

臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯（左），因製作並散布司法官「濺血合成圖」（右）遭起訴，台北地院今日開庭審理，案件預定明年1月13日宣判。（翻攝畫面）

臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯，因涉嫌將承辦京華城案的司法官姓名與照片加工成「濺血合成圖」並公開張貼，要求網友「記住名字與臉」，遭檢方依恐嚇等罪起訴；前護理師林惠珠亦因轉傳相關圖片並標註「命債命還」一併遭起訴。台北地方法院今（23日）開庭審理，兩人均坦承犯行並請求緩刑，惟其中一名被害檢察官不同意和解，成為量刑關鍵變數，法院已排定明年（2026）1月13日宣判。

「迷因台式民主」濺血圖案怎麼回事？京華城案司法官為何被鎖定？

檢方調查指出，戴瑞甯涉嫌非法蒐集並使用台北地檢署偵辦、起訴京華城案的11名檢察官資料，將其姓名與照片合成血跡視覺圖像，並加註「記住他們的名字跟臉」，張貼於其經營的臉書粉絲專頁「迷因台式民主」。

事後，戴瑞甯更進一步將合議庭3名法官照片進行同樣加工，引發外界關注與爭議。

誰轉傳？「命債命還」標註成為關鍵證據

林惠珠為該粉專追蹤者之一，檢方指出，她在看見法官合成圖後，利用男友的Threads帳號轉傳圖片，並加上「命債命還」字樣。檢警認為，此舉已構成對特定司法官的恐嚇與人格侵害，兩人因此被依法起訴，偵查期間皆坦承犯行。

是政治言論還是恐嚇行為？戴瑞甯、林惠珠案法院怎麼看？

今日開庭時，檢察官強調，台灣是民主法治社會，言論自由應受保障，但仍須建立在法治基礎上。檢方指出，相關「濺血圖」在網路流傳後，引發大規模肉搜與攻擊，對承辦京華城案的司法官造成嚴重心理壓力，已構成「重大犯罪情節」。

戴瑞甯認錯求緩刑 家人遭肉搜成最大代價？

戴瑞甯在庭上表示，因對彭振聲妻子死亡事件感到憤怒，才會以激烈方式評論京華城案審理過程，並無意危害司法官人身安全。他坦言，事件曝光後，自己與家人遭網友肉搜，包含配偶與未成年子女的個資流出，對家庭造成極大衝擊，也讓父親與弟弟承受壓力，已深刻反省不應以過激手段進行政治評論。

其辯護律師則主張，戴瑞甯行為確有不當，但未達「毀滅性傷害」程度，且非組織性犯罪、未從中牟利，請求法院量刑時給予自新機會。

林惠珠羈押後悔過：民主社會也有言論界線

林惠珠則表示，自己在遭羈押2個月期間，已理解即便身處民主自由社會，言論仍有法律界線，對於造成檢察官困擾深感抱歉，希望法院能給予重新開始的機會。

其辯護律師補充，林惠珠案發後主動前往警局報到，顯示悔意，且行為屬政治評論，未造成實際人身傷害，請求法院考量給予緩刑。

被害人仍不同意和解？ 宣判時間出爐

不過，承辦京華城案的被害檢察官林俊言表示不同意和解，使是否宣告緩刑仍存變數。台北地方法院已訂於2026年1月13日宣判，全案結果備受關注。

