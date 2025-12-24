司法寬容？國中割喉案判賠938萬 乾哥聲請「訴訟救助」裁判費全民買單

社會中心／程正邦報導

新北國中生割頸案告別式，上百同學、民眾到場致意。（圖／記者莊淇鈞攝影）

2023 年震驚全台的新北國中割頸案，隨著二審判決出爐，再次將《少年事件處理法》的爭議推向風口浪尖。高等法院昨（23）日宣判，行凶的「乾哥」郭男由一審的 9 年改判 12 年，教唆的「乾妹」林女則改判 11 年。然而，這份被法界視為「加重」的判決，在死者家屬眼中卻是極度的諷刺與二次傷害。更令外界憤慨的是，在民事求償部分，判賠 938 萬元的郭姓父子不服上訴，竟以財力不足為由聲請「訴訟救助」獲准，導致高達 16 萬元的裁判費暫由國庫墊付，形同由全民為凶嫌的訴訟費買單。

新北割頸案受害生父親不滿二審宣判，受訪時痛哭失聲。

刑事寬容與民事卸責：家屬痛訴「司法給了我們雙重傷害」

在高等法院的法庭內，當法官讀出 12 年與 11 年的有期徒刑時，受害者楊生的父母當庭慟哭，聲音迴盪在走廊。對家屬而言，失去孩子的痛楚無法用這十餘年的刑度來填補。楊生家屬在庭後痛斥，《少事法》對少年的過度寬容已成為加害者的保護傘，更直言「刑事判得太輕、民事則在卸責」。

雖然民事一審判決郭男、林女及其法定代理人應連帶賠償楊家約 938 萬 6,874 元，但家屬無奈表示，被告名下幾乎沒有可供執行的財產，最終這筆賠償極可能淪為一張「無用的債權憑證」。在金錢補償落空之際，又聽聞凶嫌聲請訴訟救助，讓家屬感到被司法體制徹底遺棄。

新北割頸案二審宣判，行凶的「乾哥」郭男由一審的 9 年改判 12 年，教唆的「乾妹」林女則改判 11 年。

16 萬裁判費全民暫墊：法律機制為何成為家屬眼中的毒藥？

這起案件最讓輿論譁然的轉折，在於郭男與父親提起的民事上訴。依據法律規定，上訴第二審需繳納裁判費，本案計算金額高達 16 萬 7,044 元。然而，郭姓父子主張無力負擔，向法院聲請「訴訟救助」。高等法院審查後認定其符合扶助標準，准予先行免繳。

這項裁定意味著，這筆 16 萬元的行政規費將由國庫先行墊付。雖然法律設計初衷是保障弱勢者的訴訟權，但套用在手段殘忍的凶嫌身上，無疑引發社會強烈的剝奪感。民眾質疑，受害家庭必須承受失去至親的痛苦與漫長的司法折磨，而加害者卻能運用法律機制，在未支付任何代價的情況下繼續進行法律拉鋸，其成本最終卻由全體納稅人承擔。

對於國三生割頸案，王世堅直言，「搞不好你下回看到他們還在監獄裡唸聖經、抄佛經」他說，若要懺悔，接受死刑以後到陰曹地府懺悔才對。（圖／記者楊士誼攝影）

假釋門檻過低：判 12 年恐「關 4 年就出獄」引發教育現場憂慮

法界專家對於本案的刑度與假釋制度也提出警示。具《聯合新聞網》報導，曾任檢察官的律師黃睦涵分析，根據現行《少年事件處理法》第 81 條，少年服刑超過三分之一即可聲請假釋。這意味著遭判 12 年的郭男，最快僅需入監 4 年便能重獲自由；判 11 年的林女，甚至不到 4 年就能假釋出獄。

律師歐蕙甄也坦言，尤其在近期發生「北捷隨機襲擊案」後，社會對於暴力犯罪的容忍度已降至冰點。若司法體系對如此凶殘的校園殺人案僅科以低度刑罰，且假釋門檻過低，將嚴重削弱法律的威嚇力。這不僅難以遏止校園暴力，更可能讓未成年犯罪者產生「反正關不久就會出來」的錯誤認知，對未來校園安全的管控造成重大負面衝擊。

