司法操諸君上 已成憲政怪獸

司法院憲法法庭。（杜宜諳攝）

立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過《憲法訴訟法》修正案，也就是在新版《憲法訴訟法》下，現行8位大法官無法作出憲法判決。但19日5名大法官宣判，《憲法訴訟法》修正條文違憲無效。律師葉慶元抨擊，「司法之權操諸君上」，憲法法庭已成為不受立法權拘束的憲政怪獸；律師童文薰也開轟，法律問題應由法律解決，現在變成政治問題，就是背後有政治運作。

「扯爆！5名大法官違法進行憲法解釋，直接宣布《憲法訴訟法》修正條文違憲無效！果然司法之權操諸君上！」葉慶元臉書PO文指出，大法官行使職權時，程序上必須依據《憲法訴訟法》，不能自己宣布不受《憲法訴訟法》限制，否則未來關於《憲法訴訟法》任何程序修正，大法官均可宣告無效，使憲法法庭成為不受立法權拘束的憲政怪獸。

除了上述5位大法官的判決，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3位大法官，則在昨日共同提出一份不同意該判決的公開法律意見書，認為憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限，並就該判決合法性提出嚴正質疑。

葉慶元特別提及，蔡宗珍是深綠公法學者，朱富美的夫婿是起訴馬英九的檢察總長邢泰釗，但值此歲末寒冬、群魔亂舞之際，兩位堅守法治的底線，沒有因為政治立場而淪喪，令人敬佩。

「民主制度不能全碗捧走！」童文薰表示，憲法法庭與判決非常重要，影響國家的走向；這次《憲法訴訟法》的修正案，「大法官分裂了，憲法法庭也撕裂了」，法律問題理應由法律解決，現在卻變政治問題，這樣的結果代表背後有政治運作。她也支持楊惠欽等3位大法官的看法。

律師陳麗玲則說，依憲法規定，法律需經立院三讀通過，之後再由總統公布，《憲法訴訟法》去年12月底在立法院三讀通過，現在大法官卻自行宣布違法，且8名大法官中，5人支持、3人反對，「這樣做出判決能代表全民共識嗎？」憲法法庭應至少有10名大法官，如今依舊不足額，「這都是賴清德的問題！」