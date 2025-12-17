司法烏龍檔案：無錄音錄影的警詢筆錄 就這樣成為院檢起訴論罪的關鍵
黃錦嵐／資深司法記者
高院兩個月前裁准蘇耀輝殺人未遂案開始再審，主筆法官林孟皇在裁定理由中強調：「人類的審判歷史顯示，偵查中所犯的錯誤往往具有不可彌補性，許多實證研究指出：錯誤裁判最大的肇因乃錯誤偵查，再好的法官、再完美的審判制度，往往也挽回不了偵查方向偏差所造成的惡果。」
筆者十分贊同林法官的說法，不過，就筆者觀察審判實務所見，要再補充且提醒幾句：檢察官草率、恣意偵查或怠於蒐證，淪為司法警察的橡皮圖章，固然是諸多冤假錯案的淵藪，但是，法官怠忽調查論證職責，致使審判程序與論證空洞化、形式化，才是冤假錯案的推波助瀾及最後的決定者。
以下，筆者擬評述1件「告訴人警詢錄音光碟毀損」所衍生的檢警法沆瀣一氣，致使全案偵查及一、二審審判都成了一筆糊塗濫帳的司法烏龍案。
壹：究竟是未依法錄音？還是警方違法取證？
據桃園地檢署檢察官劉哲鯤的起訴意旨，本案是張語潔與葉瑞中、陳奕鳴、許廷瑄等共犯持刀強盜案，葉、陳兩人另案審判，許則通緝中。
告訴人黃煒承於警詢時原本指證，於111年3月15日22時，在桃園市東東保齡球館遭歹徒持刀抵在脖子上強盜現金，但案經移送桃園地檢署，由劉哲鯤檢察官於同年月18日偵訊時，黃煒承雖具結作證卻翻供，改口稱並未遭人強盜。
劉哲鯤於111年12月5日依偽證罪嫌起訴黃煒承之後，於112年2月16日依加重強盜罪嫌起訴黃語潔。黃煒承被訴偽證部分，桃園地院於113年12月判刑4月確定。
劉檢察官起訴黃語潔的關鍵證據是黃煒承的警訽指證，而引爆審判爭議最大的則是：無錄音錄影擔保證言真實性與任意性的黃煒承警詢筆錄是否具有證據能力？是否可以據為論處被告罪刑的證據？
桃園地院審判長施育傑（受命法官林岷奭）認定有證據能力，依加重強盜罪判處張語潔8年8月有期徒刑，高院審判長吳秋宏（受命法官柯姿佐）也認定有證據能力，但改判刑8年2月，張語潔不服上訴，最高法院審判長梁宏哲於114年10月29日嚴詞指摘後發回更審（參考114年台上字第3237號判決）。
貳：法官調查審判程序與論證空洞化、形式化
綜觀本案審判過程，審判卷證資料顯示出的可議之處以下四項：
一、 不要以為法官依法應盡權利告知義務就是講真的。
刑事訴訟法第95條雖然明文規定法官應盡權利告知義務─被告得請求調查有利之證據，可是，實務上，法官處理被告這項請求，虛應故事、有查形同沒查、或睜眼說瞎話、置之不理的案例還是時有所見的。
例如，在本案中，高院受命法官柯姿佐於準備程序時，被告辯護律師明確爭執告訴人黃煒承警詢供述之證據能力，依法，告訴人黃煒承的警詢證言是對被告不利的「敵性證言（人）」，該證言是否具有證據能力，應由檢察官負舉證責任或指出證明方法（例如提出警詢錄音錄影光碟，或聲請傳喚告訴人、承辦警警員到庭作證）。可是，審判長吳秋宏與受命法官柯姿佐是如何調查此一請求呢？
首先，受命法官柯姿佐是在準備程序中，告訴被告及其辯護律師：「依照本院核對卷證資料，卷內並無告訴人警詢筆錄光碟，且本院函詢桃園市政府警察局桃園分局函文該分局已無光碟留存，故無法提供錄音檔，此部分有何意見？」。
待被告辯護律師仍主張告訴人之警詢筆錄不具證據能力，柯法官接著還是告訴辯護律師：「桃園市政府警察局桃園分局113年12月1日桃警分刑字第0000000號函暨職務報告（黃煒承遭強盜案，隨身硬碟已毀損，無法提供檔案）」，辯護律師仍表示「如歷次書狀及開庭陳述」，重申上述爭執。
關於告訴人黃煒承警詢光碟的請求調查，高院受命法官柯姿佐形式上是有函查，可是，實質上，只是告訴被告及其辯護律師說：「本院查不到錄音光碟，本院盡力了，你有何意見？」，至此似乎僅止於有調查形同沒有調查而已，豈料，這還不算最離譜，還有更離譜的。
二、不要以為審判筆錄所記載的事項，卷內就一定存在，有時僅有案號無內容，有時是不知從哪來的，有時甚至是風馬牛不相及，與本案無關的
例如，上述所稱之「已無光碟留存，故無法提供錄音檔」或「桃園市政府警察局桃園分局113年12月1日桃警分刑字第0000000000號函暨職務報告（黃煒承遭強盜案，隨身硬碟已毀損，無法提供檔案）」的具體函文內容，卷內並未見；還有，審判筆錄所記載的相關卷證所在「113上訴字2674號」，更非本件案號，且無相關調卷紀錄。
三，不要以為審判筆錄所記載的經法官提示調查之證據，卷內就一定有
例如，桃園分局偵查隊111年3月16日偵查報告、桃園分局青溪派出所偵辦111年3月15日東東保齡球館強盜案犯罪時序一覽表、陳奕鳴之自願受搜索同意書、桃園分局偵查隊111年8月8日職務報告、桃園分局偵查隊111年9月22日職務報告等證據暨相關卷宗資料（111年度他字第2349號、111年度偵字第42073號、111年度訴字第1618號、113年度上訴字第2674號）。以上資料，高院審判筆錄雖然有提示調查等記載，可是，卷內是不存在的。
以上審判筆錄與卷證問題，說輕了，只是錄音錄影證據缺漏，只是證據保存瑕疵；說稍重些，是該警詢筆錄之製作究竟有無依法錄音，及其內容與實際陳述是否相符問題；說再重些，那是調查審判程序空洞化、形式化，是法官怠職，在偽造審判筆錄（公文書）！
四、本案堪稱是「案重初供」的最佳副面例證
高院合議庭不傳喚承辦員警與告訴人黃煒承到作證，藉以調查釐清告訴人的警詢筆錄，其製作過程是否符合法定程序？告訴人是否在自由意志下陳述？告訴人於偵查中為何翻供？反而只傳喚已被判偽證罪確定的告訴人到庭作證，結果，在諸多疑點未調查釐清之前，即逕行認定警詢筆錄具有「特別可信之情況」，採為論罪關鍵證據，不採告訴人於審判中的證詞。
從形式上看，吳秋宏與柯姿佐的論證，似乎是「案重初供」的最佳例證，可是，我國刑事證據法上並無「案重初供證據法則」啊！況且，告訴人黃煒承的警詢筆錄是顯然欠缺錄音錄影擔保其證述真實性，是否出於自由意志下的證述，也十分有可疑，高院審判長吳秋宏與受命法官柯姿佐如此違法採證，置刑事訴訟法傳聞證據的明文採證限制於不顧，這不是成了警方違法濫權取供的橡皮圖章嗎？
參：法官與檢察官都成了警察的橡皮圖章
綜觀最高法院指摘要旨，筆者得出一概括印象：本案從警察調查起，迄檢察官偵查、高院審判，簡直是一筆糊塗濫帳，太離譜了！
首先，是本案的起訴及論罪關鍵證據─告訴人黃煒承的警訽筆錄光碟，警方竟然未隨案移送檢察官，待辯護律師爭執警詢筆錄的證據能力時，又說光碟已無留存（另一段說，隨身碟已毀損），事實上，究竟是警詢筆錄時未依法錄音錄影？還是，如告訴人黃煒承於高院審判中作證所言：「當時喝酒，不記得如何製作筆錄。」、「不知道也不記得筆錄內容是否為其所陳述。」？
假如告訴人黃煒承的審判中證言屬實，警方承辦員警恐怕就有違法取證之嫌了，不過，這部分，因檢察官依偽證罪嫌起訴黃煒承，又經桃園地院判罪定讞，高院審判時又未傳喚承辦員警與告訴人黃煒承對質調查，因此，究竟是告訴人作偽證或承辦員警違法取證？筆者只能存疑難以深究了。
其次，檢察官偵辦本案，當警方未隨案移送告訴人的警詢光碟時，並未依法定的「立案審查機制」，要求警方補證，迄告訴人於偵查中翻供時，竟然還是未要求警方補送光碟，並傳喚承辦員警作證，以鞏固警詢筆錄的證據能力，或調查釐清警方承辦員警是否有違法取證弊情，待審判中，被告辯護律師爭執告訴人警詢筆錄的證據能力時，才建請高院審酌傳喚承辦員警到庭作證，證明警詢筆錄的真實性，真不知身為法定偵查主體的檢察官所司何事？法定的「立案審查機制」是否形同具文？
肆：餘論─檢察官這個偵查主體還真是好當啊
評述完本案之後，筆者突然想起：在本案中，檢察官的角色與花蓮縣堰塞湖水患中的傅崑萁與徐榛蔚夫婦的推諉塞責好相似啊！往下，推諉給警方（檢察官指出的證明方法是建請法官傳喚承辦員警到庭作證），往上，塞責給法官（法官要傳喚什麼證人、如何向警方調取警詢光碟等資料，都是法官的事，連對被告不利的敵性證人，檢察官疏未提起，法官還要曉諭檢察官要不要聲請調查），檢察官自已的蒐證、舉證責任幾乎都「下推上塞」光了，這個偵查主體還真是好當啊！
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
司法烏龍檔案：這位高院審判長如此睜眼說瞎話令人稱奇
司法烏龍檔案：利用錄音錄影掩護的違法取供
行政院不副署是對立法院霸凌行為的反制
其他人也在看
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 9 小時前 ・ 26
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 30
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 7
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 8
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 225
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 13
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 2
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 128
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 507
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 184
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 37
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 147
機器人臉都綠了！「這檔」營收年月雙減跌最慘…廣達、所羅門也入列 網哀：不用期待了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（17）日收盤27,525.17點，跌11.49點，跌幅0.04%，觀察今日盤後機器人個股趨勢，受到大盤承壓影響，今日機器...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 6
冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到
今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 7
看準職業市場缺口大膽南漂創業 七年級生花9年卡位苗栗1字頭房價｜好宅報報
新北市出生長大的 C先生，大學南漂到台中念書、實習，因看準二線城市的產業需求爆發力，意外在苗栗落地生根。 C先生先穩定事務所，花9年觀察生活圈、房價漲幅與市場需求，最後選擇買下距離工作地點步行僅3分鐘的自住宅。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 12
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 20
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 33