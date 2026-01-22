司法界謝宜容？高院院長傳霸凌 又爆「前院長指導寫判決」

高院院長高金枝(右)被踢爆霸凌言行，被形容為勞動部前官員謝宜容(左)的司法界版。（合成圖／影片截圖、資料照）

高等法院院長高金枝2月將退休，傳可能是司法院祕書長熱門人選，但21日爆出高金枝疑霸凌下屬，22日又傳前院長曾指導她寫判決。「我不知道妳那麼玻璃心耶」、「就是因為妳個性這麼急，所以妳女兒才會這樣」等言行連環爆，被形容為「司法界謝宜容」，引發熱議。

根據《上報》報導提到，高金枝21日遭爆曾霸凌一名高院女法官，當時女法官正審理某起詐欺案，在案件宣判前夕，卻被司法院罕見要求「業務檢查」，但依照實務慣例，司法院通常只會針對已結案的案件業務檢查，事後也未解釋為何突然挑選女法官的未結案案件審查，引起院內同仁議論。而高金枝在數月後，竟當著10多人面前直接說出業務檢查內容，並指責該名女法官審案程序不合法。

後續該名女法官認為被高金枝霸凌，原欲提出申訴，卻被高金枝壓掉，更冷言冷語說出：「我不知道妳那麼玻璃心耶」，甚至在女法官的女兒住進加護病房時，譏諷「就是因為妳個性這麼急，所以妳女兒才會這樣」，令女法官心寒，至今已接受8次心理諮商。

根據《太報》報導指出，另傳，高金枝對已退休的前院長李彥文禮遇有加，即使辦公廳舍短缺，仍硬騰出一間法官辦公室給李彥文，裡面還有電腦，該辦公室無其他人使用，明顯專屬李彥文。高院曾屢次邀請李彥文參加座談會並給車馬費，讓基層法官感到不是滋味。

高金枝曾於工作會報中要求庭長們盡職，一度以自己為例，強調以前在最高法院時，遇到不會寫或很難處理的判決，庭長李彥文都會幫她弄好。有法界人士訝異表示，一般而言庭長通常都會退回判決，很少會這麼幫忙，可見兩人確實交情深厚。

PTT網友表示「這才是黨要的人才」、「黨沒有霸凌這種事，是當事人太脆弱」、「台灣司法爛掉就是這樣來的」、「民進黨怎麼都用這種咖」、「敗類就是有高升的機會，世界的真理」、「寫不出判決還能幹到院長？是多綠」、「法官沒制衡機制」、「看謝宜容就知道有黨證好安心」。

針對院長疑涉霸凌院內法官，高院表示，報導中所稱業務檢查，係司法院針對各法院案件審理程序及法官是否辧案遲滯不進行所實施之例行性抽檢，已結或未結案件均納入檢查範圍，並無干預審判情事，其檢查結果亦會函請各該法院院長促請法官或相關人員檢討改善。

