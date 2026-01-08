司法節前夕反思改革停滯 民間司改會籲政府重啟社會對話 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

政府施政讓民眾最不滿意的項目是「司法」，在司法節前夕，民間司法改革基金會今（8）日舉行記者會，呼籲總統賴清德，司法改革不能只有打詐，應嚴肅面對司法困境及改革的停滯，儘可能謀求朝野共識，推動司法改革及人權保障。

民間司改會指出，賴清德總統在2025年5月20日就職滿1周年時，多家媒體曾針對施政滿意度進行民意調查，民調結果不約而同指出「司法」是人民最不滿意的施政項目。面對即將到來的1月11日司法節，我們必須指出：司法改革不能只有打詐，政府應嚴肅面對司法困境及改革的停滯。

司改會表示，賴清德總統上台至今，迄今並未見到行政院積極提出司法改革的政策及規劃，就司法院方面，也因為新院長被提名人難產，而難有積極作為。司改會認為，執政黨手握行政資源，對於司法改革的推動仍有責無旁貸的最大責任。

司改會指出，舉凡司法過勞之改善、犯罪被害人保障、人權法案研議等課題，無論執政黨是否為立法院多數，仍然有很大的發揮空間。然而執政一年多以來，看不到賴清德總統領導下，無論行政院或司法院對於司法改革及人權保障上，有通盤全面的構思與願景。

另一方面，在野黨立委主張推動司法改革，接連拋出「法庭公開播送」、「羈押制度改革」、「終身監禁不得假釋」等議題。無論這些主張是否得到社會的支持，至少在野黨表達了改革的期待，司改會希望執政黨要利用這個機會，把司法改革共識作為朝野對抗僵局的破口，也唯有如此，才有機會回應民眾對司法改革的殷切期盼。

司改會並提出對賴清德的4點呼籲：

一、賴總統應儘速提出司法院長及大法官人選；立法院則應秉持理性、專業審議其適任性。

二、賴政府應盡速提出有效緩解司法過勞的政策，避免司法癱瘓。

三、司法改革不是只有打詐，賴政府應履行選前承諾，重啟司法改革的社會對話。

四、賴政府應儘可能謀求朝野共識，推動司法改革及人權保障。

照片來源：民間司法改革基金會

