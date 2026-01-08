司法節學術研討會 大法官人數爭議下 謝銘洋懇請守住憲政分際 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

在大法官爆出人數不足，又排除缺席大法官並「一致決」作出115年憲判字第1號判決，今（8）日舉行的第81屆司法節學術研討會中，代理司法院長謝銘洋表示，懇請各界共同守住憲政分際，讓司法回歸其本質角色，保有純淨而獨立的審判空間，讓國家的長治久安有穩固的根基。

謝銘洋指出，司法節不僅是我國司法主權獨立的重要紀念日，更代表著司法權在憲政體制中的重要地位。今年研討會探討我國的觀護制度，究竟要維持現行的雙軌併行，抑或邁向一元整合的選擇，必須時刻謹記制度設計的初衷。

廣告 廣告

謝銘洋說，事實上，不僅是觀護制度，法律領域的許多議題，往往都會面臨價值取捨與資源分配之間的權衡。然而，無論制度如何，司法的核心價值始終不變，也就是對「人性尊嚴」的守護與「公平正義」的實踐。唯有守住這份初衷，法律才不會流於工具化，也才能成為變動紛擾時代中社會信任的基石。

接著謝銘洋話鋒一轉指出，司法，是社會紛爭解決的最後一道防線，也是憲法和法律秩序最終的守護者。在權力分立的憲法架構下，司法應保持中立地位，各權力機關間的互動應恪守憲法分際，司法應保有超然獨立的空間，免於政治波瀾之干擾，唯有維護純淨的審判環境，方能構築具備尊嚴的司法，並確保公平正義的實現。懇請各界共同守住憲政分際，讓司法回歸其本質角色，保有純淨而獨立的審判空間，讓國家的長治久安有穩固的根基。

謝銘洋也就善用科技輔助司法指出，根據統計，全國各法院新收案件總數從111年的357萬件，一路攀升到113年的417萬件，預估114年已突破421萬件。短短三年內，案件量增加64萬件，成長近五分之一。

與此同時，法官離退人數卻以倍數流失，從109年的47人增加至114年的78人，增加了66%；書記官報到率更預估降至52.4%，使得全國的書記官缺額超過400人。

謝銘洋說，司法院內由各廳處組成了「科技司法推動小組」。一方面研議如何在既有的線上起訴與電子閱卷基礎上精進效能，並藉由科技工具簡化筆錄製作，減少重複性的勞務工作，並提升開庭流暢度與效率。

另一方面，積極研議如何利用人工智慧協助處理海量資料，包括文獻與判決先例的檢索、整理、分析的工作，甚至對於複雜案件內容的整理與分析。期盼在符合法治與人權保障的前提下，讓科技成為減輕審判負擔、提升審判效能的利器。

照片來源：司法院

更多CNEWS匯流新聞網報導：

展抱62期結業 總統賴清德期勉守護國家安全

以存貨名義詐1.2億 前上市公司董座遭訴

【文章轉載請註明出處】