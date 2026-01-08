司法節學術研討會 聚焦少年犯罪與社會復歸

司法節學術研討會。法務部提供



為慶祝第81屆司法節，法務部攜手司法院與全國律師聯合會，於今（1/8）日在國家圖書館三樓國際會議廳舉辦學術研討會。本次研討會以「觀護一元與少年社會復歸」為主題，檢察、審判、律師及學術界等四方專家齊聚一堂，共同探討少年犯罪的新興發展趨勢，並深入分析觀護一元化政策的可行性與挑戰。

法務部政務次長徐錫祥致詞時表示，司法不應僅是一套冷冰冰的制度，而應展現溫暖有感的力量。他指出，法務部長期推動柔性司法政策，致力於讓人民感受到司法的溫度與對社會安全的承諾。他進一步表示，每一件司法案件的背後，都牽涉到被害人、更生人及其家庭、子女、校園與社區等多方利益，司法機關應肩負起即時提供保護與行動的責任，以恢復人際信任感與社會安全感。

徐錫祥還引用外國諺語「養育一個孩子長大，需要整個社區的力量」作為結語，呼籲社會各界攜手合作，不放棄任何一位司法少年。他強調，在少子化趨勢下，政府將持續推動希望工程，建構降低少年犯罪風險、促進穩定復歸社會的專業處遇措施，讓司法成為守護社會的堅定力量。

研討會中，各界專家針對少年犯罪問題進行多角度探討，特別聚焦於如何透過跨部會、跨領域合作，整合資源與共識，推動少年更生保護及穩定復歸社會。專家指出，觀護一元化為全球趨勢，其核心精神在於確保司法保護的連續性，並提升專業效能，以便更全面地接住每一位需要幫助的青少年。

此外，會議亦強調律師在少年保護事件中的輔佐角色，並提出從偵查、審理到輔導及監督各階段建立貫穿式保護的具體建議。參與者一致認為，兒童及少年的成長需要全社會共同努力，不僅僅是家庭的責任，更需社區、學校及國家的支持。

本次學術研討會成果，將提供檢、審、辯於面對新世代司法少年時，從偵查、審理、輔導及監督各個階段，建立貫穿式保護的思考模式，期望在我國進入少子化的時刻，不放棄任何一個司法少年，並由政府部門投注希望工程，建構以降低少年犯罪風險、促進穩定復歸社會的專業處遇措施，讓司法成為一股溫暖有感的堅定力量。

