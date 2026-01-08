司法節研討會聚焦觀護一元 探討更溫暖司法接住少年

（中央社記者劉世怡台北8日電）司法院、法務部等今天舉辦司法節研討會，聚焦少年觀護與社會復歸，探討如何以更溫暖有效司法接住少年並守護社會安全；也呼籲各界守住憲政分際，讓司法有純淨獨立審判空間。

司法院、法務部及全國律師聯合會今天在國家圖書館國際會議廳舉辦「第81屆司法節學術研討會」，以「觀護一元與少年社會復歸」為主題，檢視少年犯罪的新興發展趨勢，深入探討觀護一元化的全球趨勢與挑戰，並從實務觀點分析政策可行性，同時聚焦律師輔佐人於少年保護事件的角色。

法務部次長徐錫祥致詞時表示，司法不是冷冰冰的制度，法務部長期推動溫暖有感的柔性司法政策，其核心精神在於確保貫穿式司法保護不中斷，讓專業能夠發揮效能，讓司法制度能夠接住社會安全網中的每一個人；透過跨部會、跨領域的政府部門合作，統整資源與共識，共同解決少年犯罪問題，協助司法少年更生保護、復歸社會，健全成長。

司法院代理院長謝銘洋則說，觀護制度除了達到預防再犯與維護社會安全的目的外，也不能忽略少年事件中「教育與保護並重」的核心精神。

謝銘洋提及，司法界目前所面臨的嚴峻挑戰，以及努力前行的方向，隨著權利意識提高與社會關係複雜化，法院新收案件量呈現爆炸性成長，全國各法院新收件案件總數從2022年的357萬件，一路攀升到2024年的417萬件，預估2025年已突破421萬件。

謝銘洋說，審判核心人力卻出現巨大缺口，法官離退人數以倍數流失，從2020年的47人增加至2025年的78人，增加了66%；書記官報到率降低，全國缺額超過400人。

他說，司法院正積極採行「人力結構調整」與「提升效能」雙軌並進策略，透過組織改造、簡化行政與審判流程，並靈活配置輔助人力，讓資源回歸審判核心；另外推動「司法數位轉型」，並司法院由各廳處組成「科技司法推動小組」。

此外，面對AI浪潮，司法院積極研議，如何利用人工智慧協助處理海量資料，包括文獻與判決先例的檢索、整理、分析工作，甚至對於複雜案件內容的整理與分析。

謝銘洋表示，司法是社會紛爭解決最後一道防線，也是憲法與法律秩序最終守護者，在權力分立的憲法架構下，司法應保持中立地位，各權力機關間互動應恪守憲法分際，司法應保有超然獨立空間，免於政治波瀾干擾，唯有維護純淨審判環境，方能構築具備尊嚴的司法，並確保公平正義的實現。

謝銘洋呼籲並懇請各界共同守住憲政分際，讓司法回歸本質角色，保有純淨而獨立審判空間，讓國家的長治久安有穩固根基。（編輯：陳仁華）1150108