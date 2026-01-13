司法認證！名醫罵廖偉翔「親中賣台」挨告 檢認定「非謠言」不起訴

即時中心／徐子為報導



去（2025）年大罷免運動期間，醫師杜承哲罵台中藍委廖偉翔「親中賣台」挨告，如今司法結果出爐，獲不起訴處分。杜承哲今（13）天下午曬出北檢的不起訴處分書，他笑稱，現在廖偉翔的親中賣台「獲司法認證」！





杜承哲今下午在臉書粉專發出北檢不起訴處分書，廖偉翔提告杜承哲，廖指控杜罵他「親中賣台」，這屬謠言或不實言論，涉犯《選罷法》。



北檢調查指出，杜男相關評論是依據原告廖偉翔的政治行動、生活經歷所為的政治性評論，儘管廖主觀上認為並非如此，但北檢「難認相關評論屬於虛偽捏造之不實情事」。



杜承哲忍不住嘲諷廖偉翔，「恭喜司法認證廖偉翔親中賣台！給我的不起訴書說，講他親中賣台的部分，來自於我們的生活經歷，『亦難認屬虛捏偽造之不實情事』。按照徐巧芯的邏輯，這就叫『司法認證廖偉翔親中賣台』，謝謝大家。我又擊落一個立委了……我已經收集到徐巧芯、洪孟楷、林奕華（現在是副市長），現在多一個廖偉翔。中國國民黨對於言論自由的輕蔑、對人民的打壓，幾十年來還是沒有改善，可否不要再打擾民眾的安寧了？」



杜承哲還在另一社群平台Threads上笑稱，自己其實不知道廖偉翔有告他，直到收到這分不起訴處分書，「原來廖偉翔有告我喔，不痛不癢的，難怪我現在才發現。」

