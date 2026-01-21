看到兩則新聞，更對當前台灣的綠色恐怖感到不寒而慄！ 第一，是被民進黨當局用「替中共發展組織」罪名起訴的陸配周滿芝，因為沒有接受大陸資金的金流證據，甚至連所謂「上線」都查不到，台灣高等法院高雄分院判無罪。但經檢察官執意上訴後，最高法院撤銷原判決，結果同一個台灣高等法院高雄分院，換了另一組法官，竟以她接觸過大陸官員，在台宣傳「一國兩制」，改判她8年有期徒刑。

第二，則是根據綠媒《鏡週刊》爆料，這次被羈押的中天新聞記者林宸佑，和民眾黨主席黃國昌一樣，都被檢察官向台北地方法院聲請搜索多次，但遭台北地院裁定「證據不足」不准搜索。於是檢察官索性以「同案被告有高雄人」為由，改向高雄橋頭地方法院聲請搜索林宸佑，結果不但准予搜索，還裁定羈押禁見。

綠媒報導以上新聞的口氣，似乎想告訴大家，你看有的法官就是不行，幫「共諜」脫罪，「幸好」換了別的法官之後，就重辦這些「共諜」。如果再結合民進黨立委放的話，只要誰替林宸佑說話，誰就是「中共同路人」，那就等同暗示：不論是本來判周滿芝無罪的高雄法官，還是不同意搜索林宸佑、黃國昌的台北法官，通通都是「中共同路人」。

但我必須說，這兩則新聞傳達的恐怖事實，就是台灣的司法已變成俄羅斯輪盤，今天輪這個法官就沒事，明天輪另一個便遭殃，而且是天壤之別的差距。正如將柯文哲送進看守所羈押一年的檢察官所言，法官如果不准羈押，他們就不斷上訴到准押為止。這不也像極了那五名配合賴清德對付在野黨的大法官，你們其他大法官不願意違法開庭，那就直接當你們不存在，剔除於大法官的總額之外！

日前陸委會主委梁文傑才說，近年來所謂「反滲透法」案件，雖然後來送到法院都獲判無罪，但「不是法條本身治不了你的罪，你就真的無罪」，弦外之音就是要繼續「修法」，修到非構陷你入罪不可。如此嘴臉，猶如當年蔡英文一手成立的「促進轉型正義委員會」主委張天欽，自比是秉承上意的東廠公公，還留下「就是要除垢」、「影射的殺傷力最強」的名言。

行文至此，我耳邊似乎已出現那不陰不陽的聲音：「咱家說你是『垢』，你就是該被除掉的『垢』！」真恐怖啊！（作者為前新黨言人）