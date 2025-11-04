司法追殺 金融禿鷹橫行

（圖／本報系資料照）

台灣社會正在進行一場令人髮指的政商勾結劇碼。執政黨政府被疑將國家機器武器化，以司法追殺威京集團主席沈慶京，隨後驅動與綠營關係深厚的寶佳集團，趁虛而入，惡意掠奪中華工程（中工）經營權。

這場獵殺始於檢察體系被質疑淪為政治打手。沈慶京深陷京華城案，遭受不正訊問，媒體報導去年（113年）8月底，沈慶京遭羈押後，檢察官「押人取供」，在病房威脅利誘他必須「咬出柯文哲」。

在沈慶京拒絕配合政治鬥爭後，國家機器報復性措施立即展開。檢方聲請扣押鼎越土地、銀行團抽銀根，形同以滅絕企業為威脅，逼迫企業家屈服，威京集團運營遭受嚴重衝擊。司法本應中立，卻成了執政當局打擊異己的政治武器。

就在沈慶京因司法重創而無暇他顧之際，惡名昭彰的寶佳集團立即出手，透過旗下公司在4天內突襲買進中工逾10％股權，意圖奪取明年中工的董事會控制權。

寶佳集團素以惡意併購聞名，其高層更曾深陷行賄勞動基金等弊案。然而，寶佳與執政的民進黨政府擁有極為深厚的政商關係，使其在資本市場上猶如享有「護身符」。

業界普遍質疑，寶佳選在沈慶京因政治司法事件深陷低谷、集團銀彈最為匱乏之際「趁火打劫」，其動機並不單純。這場赤裸裸的「禿鷹式掠奪」，極有可能是寶佳為了交換執政當局對其自身弊案的「安全下莊」，以企業資產作為政治交易的籌碼。

寶佳集團的最終目標，更被認為是利用「買中工送中石化」的策略，進一步染指中石化（1314）旗下價值千億的龐大土地資產。中工目前是中石化最大的單一股東。一旦寶佳成功入主中工，即可藉此對中石化的經營權施加影響力。

寶佳選擇股本較小、且因政治打擊而陷入癱瘓的中工下手，是成本最低、效率最高的資產掠奪途徑。

這場結合了政治報復、司法武器化，以及與執政黨勾結的金融禿鷹聯合行動，是對台灣法治與公司治理最惡劣的示範。它不僅嚴重傷害企業家精神，更證明了在民進黨的統治下，一個健康的企業隨時可能成為政治鬥爭的犧牲品，而國家機器與資源，則成為政治分贓的籌碼。（作者為法律工作者）