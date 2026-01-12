司法部對聯準會主席展開刑事調查 鮑爾收傳票 罕見強硬回應批藉口

司法部近日以聯準會(Fed)位於華府國家廣場(National Mall)的總部翻修工程為由，對聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)展開刑事調查，並發出大陪審團傳票。鮑爾隨後發表罕見的強硬聲明，指當局以工程為調查藉口，實則出於政治動機施壓聯準會配合川普總統的貨幣政策。

聯準會11日證實，司法部正在調查鮑爾去年6月赴國會參院作證時，針對聯準會總部翻修計畫所做的說明，理由包括工程預算超支，以及是否涉及不實陳述。

鮑爾罕見強硬回應，指此調查不是出於監督或法治考量，而是「政治行動」，旨在向聯準會施壓，迫使其配合白宮降息。

鮑爾在聲明與影片中指出，面臨刑事起訴威脅的真正原因，是聯準會依據對經濟與公共利益的專業判斷制定利率政策，而非遵循總統的偏好。

鮑爾強調，聯邦政府以翻修工程或國會證詞當作調查重點只是「藉口」，考驗央行能否在不受恐嚇與政治壓力下，獨立執行貨幣政策。

鮑爾強調，他在共和黨與民主黨總統任內皆服務過，始終「無所畏懼、不偏不倚」，並專注於聯準會「維持物價穩定與最大化就業的雙重使命」。

鮑爾在聲明中表示，「擔任公職面對威脅之際，有時需要堅定立場。我將繼續以誠信和服務美國人民的承諾，履行參院任命賦予我的職責。」

「華盛頓郵報」報導，司法部未對具體指控內容多作說明，匿名司法部官員證實，相關調查已啟動。華府聯邦檢察官辦公室則表示，不評論進行中的調查。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普回任總統以來，持續公開批評聯準會未能大幅降息以刺激經濟，並多次揚言撤換鮑爾。

聯準會去年已開始調整利率，但在通膨仍高、勞動市場疲弱的情況下，降息步調相對保守。

北卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)批評這場調查行動會讓人民質疑司法部的獨立性與公信力。

鮑爾的任期將於今年5月屆滿，川普近期將公布提名繼任人選。

分析指出，司法調查與最高法院即將審理的相關案件，可能為聯準會未來運作與美國貨幣政策的獨立性投下重大變數。

