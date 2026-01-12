司法部對鮑爾展開司法調查 金價飆破4600美元、美元創近三週最大跌幅

美國司法部正式對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）展開刑事調查，並送出大陪審團傳票。對此，鮑爾罕見的發出強悍聲明，強調川普政府以聯準會大樓的翻修工程為藉口，實則用政治壓力來施壓聯準會配合總統的貨幣政策。

這場華府政壇的權力鬥爭更直接引火至全球金庫，避險情緒瞬間爆發，包括黃金價格應聲大漲，一舉衝破每盎司4600美元大關，刷新歷史紀錄；同時，美元遭到市場拋售，美元指數應聲走軟，創下近三週以來的最大單日跌幅。

司法調查的背後是報復？川普鮑爾衝突升級

這起刑事調查聚焦在聯準會華盛頓總部25億美元的翻修工程，以及鮑爾針對此事過去在國會是否做出不實陳述。

紐約時報報導，此項調查由聯邦檢察官皮洛（Jeanine Pirro）主導，皮洛長期被視為川普的朋友，並於去年獲任命領導華府檢察辦公室。

鮑爾發表聲明反擊，直指這項調查不過是行政部門的「藉口」。他強調，聯準會長期以來拒絕依照川普的要求大幅降息，才是導致司法部動用法律手段進行「政治報復」與「恐嚇」的真正動機。

「拋售美國」潮現 金價狂飆破歷史紀錄

受此政治風暴衝擊，投資人對美國央行獨立性的信心產生動搖，加上國際政局包括伊朗抗議活動越演越烈等因素，資金瘋狂湧入避險資產。國際金價現貨盤中在今（12）日突破歷史新高，強勢衝破每盎司4600美元大關，最高來到4601美元歷史新高，也帶動台灣銀行新台幣計價黃金存摺每公克衝上4685元天價。

與此同時，美元遭到市場拋售，美元指數出現去年12月以來最大單日跌幅。華爾街投信Evercore ISI 示警，這是一場「拋售美國」（sell-America）的交易，投資人擔心若央行獨立性失守，美債與美股將面臨更高的風險溢酬。

川普能否藉此合法解職鮑爾？

從另一個角度來看，自川普2025年1月入主白宮以來，多次抨擊鮑爾，指責聯準會的降息幅度不夠大、速度不夠快，並毫不掩飾想要解除鮑爾聯準會主席的職務。川普是否能藉由這場刑事調查，合法地將鮑爾趕下台亦是關注焦點之一。

依規定，川普只有在「有正當理由」（for cause）的情況下，才能將聯準會官員解職，正當理由通常限於瀆職或嚴重失職，而非政策立場的歧異。

換句話說，若調查能證實鮑爾在25億美元的公款運用上有弊端，或是在國會作證時有「不實陳述」，川普便能以此作為「正當理由」將其免職。

川普先前曾試圖以涉及房貸文件造假為由宣布開除聯準會（Fed）理事麗莎‧庫克（Lisa Cook），最高法院預計將在1月下旬針對此案進行言詞辯論，屆時將成為總統是否有權干預央行官員任期的指標性判決。

鮑爾的主席任期將於5月屆滿，但他作為理事的任期至2028年1月，目前鮑爾尚未表態是否願意續留聯準會。