司法部試圖介入 明州6檢察官因拒查槍案死者配偶辭職
美國公民芮妮‧古德(Renee Nicole Good)7日在明尼阿波利斯街頭遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)探員開槍擊斃，紐約時報導，明州六名聯邦檢察官因司法部試圖調查古德的配偶，且無意調查開槍探員而辭職。
國土安全部官員稱該名探員是出於自衛而開火，但當地官員和國會民主黨議員則堅稱古德並未構成任何威脅。消息人士說，就在古德槍擊案引發效應餘波盪漾之際，大約六名明尼蘇達州聯邦檢察官宣布辭職，位於華府的司法部民權司刑事組也有數名主管請辭。
明州離職人員包括原本負責明州大規模詐騙案件調查與起訴工作的第一助理聯邦檢察官湯普森(Joe Thompson)。消息人士說，明州聯邦檢察官辦公室氣氛緊張，五名聯邦檢察官跟湯普森同時辭職。
此外，美聯社13日報導，司法部高層官員說，司法部認為古德槍擊案並沒有啟動刑事民權調查的必要。
報導指出，司法部民權司(Civil Rights Division)拒絕介入調查的決策，立場與過去幾任政府截然不同，以往政府對於平民百姓遭到執法人員開槍的類似事件都迅速啟動調查，釐清是否有違反民權的犯罪行為。
知情人士說，就在聯邦調查局(FBI)對於古德槍擊案的調查持續進行的同時，司法部民權司檢察官上周接到通知指出，將不會參與古德槍擊調查。
司法部次長布蘭奇(Todd Blanche)13日則發表聲明說：「目前並沒有理由展開刑事民權調查。」
美聯社報導，這是司法部出現的最新一波檢察官出走潮，除了主動請辭之外還包括遭到逼退，離開理由是擔心受到川普政府政治壓力以及川普政府調整施政優先目標。
過去一年來，數百名司法部檢察官遭到解職或主動請辭。
參議院司法委員會成員、民主黨明州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)表示，聯邦檢察官請辭是「明州與公共安全的損失」。
她表示，犯罪起訴不應該以政治為驅動因素。
明州州長華茲(Tim Walz)表示，檢察官離職引起民眾對於司法部職業文官受到政治壓力的擔憂。
司法部13日表示，這些離職檢察官都是在古德槍擊案發生的很久之前就已經申請優退方案。
