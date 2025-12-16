司法院人事洗牌！司改戰將王梅英確定掌高院 3法院「總舵手」換血

司法院人審會通過，由副秘書長王梅英接掌高院龍頭。資料照。李政龍攝



司法院今（12/16）天召開法官人事審議委員會，通過由司改戰將、副秘書長王梅英接任高院院長，而三處法院「總舵手」也換新血，人審會另通過台中高分院法官張國忠接任花蓮高分院院長，知名學者《民事訴訟法》學者邱聯恭愛女、最高法院法官邱璿如則接掌士林地院，最高法院法官朱瑞娟接任新竹地院院長。王梅英留下的遺缺將由司法院刑事廳長李釱任接手。

王梅英為司法官班第29期結業，是台大法律系學士、德國慕尼黑大學法律研究所碩士，她是司法官班第29期結業，歷任士林、台北、高院及最高法院等一、二、三審法官及庭長，也曾擔任司法行政廳廳長，曾擔綱司改國是會議重任。2023年5月接任新北地院院長，同年12月又接掌台北地院院長。

王梅英的丈夫為國內刑事法律權威、台大法律系教授林鈺雄，兩人在不同領域為司改盡力。

王梅英還有個威風的外號「司改戰將」，這是因為她在司法行政廳長任內統籌司改國是會議，任內經手的重大法律修正案不計其數，而時任司法院長許宗力憂心「判決歧異」問題，她推出「大法庭制度」對症下藥適切解決矛盾，更設計出職務法庭一級二審制，讓當事人得以救濟，深受許宗力讚賞及倚重，因而欽點她出任台北地院院長。

王梅英於去（2024年）年底，在司法院正副院長人事案延宕的時刻，臨危受命接掌副祕書長，迄今掌舵已逾1年，內外都是代理院長謝銘洋最重要的左右手。

王梅英換軌接掌高院後，其留下的重要遺缺，將由司法官班30期結業的刑事廳長李釱任扛責，而刑事廳長一職將交棒給司法官班40期結業的最高法院法官許辰舟。

許辰舟是許宗力的學生，法官任內曾調任司法院行政訴訟及懲戒廳辦事，由於表現沉穩突出，許宗力任內即指派他擔任憲法法庭書記廳長，許辰舟調任最高法院僅2年多，旋即又出線接掌刑事廳長，成為這次人事鋪排的大黑馬。

司法院代理院長謝銘洋及前院長許宗力，都對王梅英相當賞識。資料照。陳品佑攝

司法院人審會今天通過的重要人事調動，另包括調派最高法院法官彭昭芬、林金吾等2人為同院法官兼庭長、另調任高院調最高法院辦理審判事務法官陳麗芬、方彬彬及台南高分院調最高法院辦事審判事務法官高榮宏3人為最高法院法官；調任高院法官林純如、黃紹紘、鄭富城及高雄高分院法官陳松檀4人至最高法院辦理審判事務。

此外，新北地院庭長連雅婷再次調任高院法官，台北地院法官林怡君首次調任台中高分院法官，並以新職調派高院辦理審判事務；台北地院法官陳威帆、林記弘2人首次調任花蓮高分院法官，並以新職調派高院辦理審判事務。

台中地院庭長陳佩怡、王靖茹首次調任台中高分院法官；台南地院庭長許育菱首次調任台南高分院法官；高雄地院庭長林裕凱首次調任高雄高分院法官。台中地院法官湯友朋調任同院法官兼庭長。

至於法官邱忠義於辦理富商鍾文智上訴三審案件時，擔任合議庭審判長，先後兩度增補卷內審理單，造成審理單版本不一。人審會認為，其作為違反職務義務規定，損及人民對於司法信賴、傷害司法形象，違反《法官倫理規範》規定，由司法院院長謝銘洋予以職務監督處分「書面警告」。

