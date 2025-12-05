司法院前院長許宗力專題演講 最高檢邀談「合乎憲法意旨的法律解釋」

前司法院長許宗力。（本刊資料照）

最高檢察署「近思講座」將在本月24日邀請前司法院長許宗力演講暢談「合乎憲法意旨的法律解釋」盼透過邀請法學傑出人士進行專題演講，提升我國法學方法論研究的深度與廣度。

最高檢將在12月24日上午10時至12時邀請司法院前院長、國立臺灣大學法律學院榮譽教授許宗力先生，以「合乎憲法意旨的法律解釋」為題，談合乎憲法議題的法律解釋，敬邀各界人士踴躍參與。

最高檢說，許宗力先生為我國著名的憲法與行政法學者、司法實務與學術兼具的重要人物。他從德國哥廷根大學法學院取得法學博士學位，返國後即投入教學及研究工作，在國立臺灣大學法律學院法律系任教多年，期間亦曾擔任該校法律學院院長。

許宗力於2003年經總統提名，出任司法院大法官，任內共主持完成122件釋憲案，發表多篇意見書，在我國憲政的理論與發展上具有深遠影響。除憲法法庭的實務經歷外，先生亦曾擔任公平交易委員會委員、台灣法學會理事長等職務，並著有《法與國家權力》、《憲法與法治國行政》等重要著作。

司法院大法官開始釋憲至今約76年，期間我國社會歷經自由化與民主轉型，以及各項制度的改革，使民主憲政的文化逐漸成為臺灣人民共享的核心信念。

在這段過程中，大法官發揮憲法賦予的職權，釐清民主、憲政主義等價值的規範內涵、保障人民的自由與權利，並調和政治紛爭、維繫國家機關的運作，使臺灣得以此作為價值座標，持續穩定前行。

許宗力先生將從比較法學的角度，談合乎憲法意旨的法律解釋，精彩可期，歡迎踴躍參加。

