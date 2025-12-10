司法院換新血！副秘書長王梅英內定掌高院 刑事廳長李釱任接棒 「他」成大黑馬

司法院副秘書長王梅英扛下壓力，面對立委質詢不卑不亢。資料照。李政龍攝



司法院預定12/16召開法官人事審議委員會，由於高院院長高金枝明年2月將退休，代理院長謝銘洋已內定副秘書長王梅英接掌高院龍頭，擬另安排刑事廳長李釱任接棒副秘書長，刑事廳長一職則擬由曾任憲法法庭書記廳長的現任最高法院法官許辰舟接任；至於花蓮高分院、士林及新竹地院等3個法院院長也將換血，擬由台中高分院法官張國忠、最高法院法官邱璿如及朱瑞娟出任。

王梅英是台大法律系學士、德國慕尼黑大學法律研究所碩士，她是司法官班第29期結業，歷任士林、台北、高院及最高法院等一、二、三審法官及庭長，也曾擔任司法行政廳廳長，曾擔綱司改國是會議重任。2023年5月接任新北地院院長，同年12月又接掌台北地院院長。

2024年間，在司法院正副院長暨大法官人事案延宕的危難時刻，且在司法院沒有秘書長的狀況下，王梅英於12/2臨危受命接掌司法院副祕書長，成為司法院最佳舵手，迄今已逾1年，其對內嫻熟掌握政策，對外也在立法院沉穩應對，成為代理院長謝銘洋最重要的左右手。

司法院法官人事審議委員會將於12/16開會討論遷調議案，謝銘洋的最新人事布局也曝光，他擬調派王梅英擔任高院院長，台中高分院法官張國忠出任花蓮高分院院長、最高法院法官邱璿如接任士林地院院長、最高法院法官朱瑞娟接任新竹地院院長。

司法院代理院長謝銘洋內定刑事廳李釱任接任副秘書長。資料照。陳品佑攝

至於王梅英留下的重要遺缺，則內定由刑事廳長李釱任扛下重責，至於最高法院法官許辰舟則內定接棒刑事廳長。李釱任為司法官班第30期結業，在司法院穩健推動刑事政策獲得肯定；許辰舟為司法官班第40期結業，他在法官任內曾調任司法院行政訴訟及懲戒廳辦事，由於其表現深受恩師、前司法院長許宗力賞識，因而調派憲法法庭書記廳長，沒想到，他調任最高法院僅2年多，這次又出線擬接掌刑事廳長，成為這次人事案的大黑馬。

此外，人審會這次預定討論的重要法官人事案，還包括最高法院法官彭昭芬、林金吾擬調派庭長案，以及高院法官陳麗芬、方彬彬及台南高分院法官高榮宏擬調派最高法院法官案；另有高院法官林純如、黃紹紘、鄭富城及高雄高分院法官陳松檀4人，擬調派最高法院辦理審判事務案。

許辰舟曾擔任憲法法庭書記廳長，調派最高法院辦事2年多，如今又將回鍋司法院接掌刑事廳長。資料照。廖瑞祥攝

其他待討論的人事案還有，台北地院法官林怡君擬調派為台中高分院法官，並以新職調派高院辦理審判事務案，台北地院法官陳威帆及林記弘擬調派為花蓮高分院法官，並以新職調派高院辦理審判事務案；台中地院庭長陳佩怡、王靖茹擬調派台中高分院法官案；台南地院庭長許育菱擬調派台南高分院法官案；高雄地院庭長林裕凱擬調派高雄高分院法官案、台中地院法官湯有朋擬調派同院庭長案。

而司法院也提請人審會審議富商鍾文智潛逃案的懲處案，討論高院法官邱忠義是否違反法官倫理規範。

