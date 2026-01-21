司法院秘書長懸缺多時 傳高院院長高金枝接任

司法院秘書長職位空缺已久，將於今年2月退休的高等法院院長高金枝再度傳出可能接任的消息。儘管去年底曾有類似傳聞遭黨政及司法高層否認，但近日消息再起，外界認為高金枝上位的主客觀條件已趨成熟。然而司法界對此人事案看法分歧，認為這幾天將是關鍵時刻。

據傳高等法院院長高金枝將接任司法院秘書長。（圖／翻攝自司法院影音YT頻道）

年屆70歲的高金枝為司法官訓練所第18期結業、台灣大學法律學系碩士畢業，曾擔任最高法院法官、一二審法院院長、司法院少年及家事廳廳長及司法行政廳廳長，在司法界擁有相當完整的資歷。司法界普遍認為高金枝做事有魄力且資歷完備，但也指出她個性執拗、對下屬經常不假辭色且不擅長溝通，因此她接任司法院秘書長是否會有變數，甚至可能出現其他爆料，備受關注。

司法院秘書長懸缺已久。（圖／資料照）

司法院秘書長一職的懸缺源於前司法院院長許宗力任期屆滿前未能妥善安排人選，導致當時的秘書長吳三龍搶在許宗力之前退休，造成司法院長期沒有秘書長的司法亂象。加上後來藍白合作阻擋總統賴清德提名的司法院正副院長及大法官人選過關，儘管司法院多次向總統府明示或暗示希望讓司法院副秘書長王梅英扶正，但一直沒有下文。

去年底傳出司法院副秘書長王梅英可能接替高金枝擔任高院院長之際，黨政界和司法界就盛傳即將屆齡退休的高金枝可能接任司法院秘書長。除了高金枝之外，另一位呼聲很高的秘書長人選為被賴清德提名為司法院副院長失利的最高法院法官蘇素娥，此外剛從台南高分院院長一職退休不久的黃瑞華，外傳也積極爭取司法院秘書長的職務。

