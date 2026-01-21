司法院秘書長熱門人選出包？高院院長高金枝驚傳「霸凌法官」害崩潰

高等法院院長高金枝。資料照。陳品佑攝



高院院長高金枝將於今（2026）年2月屆齡退休，外傳她是接任司法院秘書長的熱門人選，但今天卻傳出她竟是「霸凌仔」。據了解，她曾在院內公開披露一名女法官有審案程序瑕疵，遭司法院業務檢查，女法官當眾澄清擬提申訴，高金枝私下向法官道歉卻開酸「玻璃心」。驚人的是，女法官某次因小孩住院心急如焚，高卻脫口「會生病都是因為你」，女法官因而身心崩潰，已8度尋求心理諮商。

高金枝今天被爆出這麼離譜的霸凌事件，高院澄清說，「一切都是誤會」，強調雙方的誤會後來已冰釋，法官也沒有提申訴；司法院目前尚未有相關回應。

高金枝是何許人也？她是台大法律系碩士畢業，1978年應屆考上特種考試司法人員考試乙等考試推事檢察官類科，為司法官第18期結業。她的審判資歷豐富，曾在屏東地院、高雄地院、台中高分院、高雄高分院及最高法院等地服務；行政職部分則分別擔任過屏東地院及台中高分院院長、司法院少年及家事廳長、司法行政廳長等。

高金枝今年2月將屆齡70歲退休，身為司法官第18期結業的她，是目前檯面上下最資深的法官，也是最資深的法院首長，近日傳出是接掌司法院秘書長的超級熱門人選。但據了解，作風直率強悍的高金枝，自2023年接掌高院龍頭以來，在開會時屢屢強調績效、管考，曾讓不少兢兢業業的法官直言，自己像極了「小學生」。

司法院副祕書長王梅英(右)確定接棒高院龍頭，但高金枝(中)卻傳出將高升秘書長。資料照。侯柏青攝

而這起嚴重的霸凌下屬事件，受害人是一名表現優秀的女法官。

據了解，女法官平時非常認真結案，曾把未結案壓到只剩10幾件，且審理案件的品質有目共睹，連上級審法官都曾經好奇詢問該法官究竟如何結案。

女法官某次審理一件詐欺個案時，司法院竟然非常罕見突襲「未結案件」，秘密對此案進行業務檢查，由於牽涉審判獨立問題，女法官僅回覆程序事項，最後以查無疏失結案。

沒想到，高金枝沒多久後，趁在院內舉辦「與院長有約」的公開活動時，在10多名同僚面前，公開洩漏女法官遭司法院業務檢查，還大辣辣地說是因為「程序不合法、要寫報告」。女法官自認問心無愧，當面解釋後，反嗆高金枝是否了解全案脈絡，高才承認沒看過卷證。

據了解，女法官越想越委屈，打算申訴遭高金枝霸凌，未料高金枝卻主動召見對方，這次高金枝當面向女法官道歉，卻不經意脫口「我沒想到你這麼玻璃心欸」，形同二度傷害。

女法官最後未提申訴，但高金枝的霸凌卻沒有結束。女法官某天因為小孩住進加護病房，加上審判工作繁重，在身心俱疲之際，高金枝看到她時竟安慰「就是因為你個性這麼急，所以小孩才這樣」。種種的霸凌行徑，讓女法官身心受創，卻又不得不繼續維持工作，迄今已8度尋求心理諮商。

