司法院稱鞭刑入法打詐是以暴制暴 洪孟楷：入法的公權力是能說是暴力？

記者周志豪／台北報導

立法院司法委員會今安排相關部會專案報告「參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」。司法院主張「人權宣言明顯禁止鞭刑，這是以暴制暴，與體制不相符」。國民黨立委洪孟楷在臉書質疑，入法的公權力能說是暴力？

洪孟楷表示，台灣已經被詐騙困擾了多久，司法應為被害者發聲，而不是一昧的維護加害者；以暴制暴如果有效，就應該有更深入的研究。

洪孟楷說，肯定司法委員會率先排案，啟動新加坡鞭刑打詐可行性討論，也要求法務部必須展現同樣決心；唯有不自我設限，台灣才能真正展現「詐騙零容忍」的決心。

今天司委會針對太子集團在台灣的詐騙行為，要求相關部會專案報告「新加坡鞭刑打詐可行性評估」。人在美國進行國會外交的洪孟楷今籲，相關單位應廣納民意、務實評估、積極借鏡他國，是政府應有態度。

洪孟楷表示，兩週前新加坡三讀通過鞭刑打詐修法，其背景與台灣相似，太子集團在星國同樣涉及洗錢、詐騙大量國民退休金。洪認為，面對跨國犯罪集團，任何國家都不可能縱容，新加坡以鞭刑搭配現行刑責，就是展示「詐騙零容忍」態度，讓犯罪者付出一輩子忘不掉代價。

洪孟楷認為，台灣除應觀察星國短期內詐騙案件是否下降，做為未來立法的重要參考，法務部也應立即展開大型民調、廣徵民意、實際成本效益分析，以及避免以兩公約自我設限。

洪孟楷提醒，美國、新加坡都未簽署兩公約，但絕不代表兩國不重視人權；而法律本就該因地制宜，重點是什麼最符合我國國情，核心不是懲罰，而是正義。

洪孟楷指出，鞭刑的目的，不在於讓犯罪者疼痛，而是保護守法者、嚇阻再犯，就如同死刑的存在是要以最嚴重的罪行，回歸社會公平正義，而非追求剝奪生命。

