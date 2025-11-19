司法院稱鞭刑是以暴制暴 洪孟楷嗆：入法公權力被說是暴力？
立法院今（19）日針對打詐鞭刑入法可行性進行評估報告及討論。司法院稱鞭刑是「以暴制暴」與體制不相符，對此國民黨立委洪孟楷質疑，「入法的公權力能說是暴力？」藍委翁曉玲則指出，已故前法務部長陳定南也曾赴新加坡考察過引進鞭刑的想法。
立法院司法及法制委員會今天針對太子集團涉詐案、跨部會防詐打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估進行專題報告。法務部報告指出，鞭刑制度宜否納入我國刑罰種類及適用罪名，長期受民眾關注及討論，期待能藉由鞭刑高痛苦性與高威嚇性之本質，迅速達到犯罪防制效果。
法務部進一步指出，採用鞭刑制度涉及憲法第8條人身自由權保障之議題，以矯正刑取代應報刑已為現代刑罰趨勢，若引進鞭刑，是否符合《公民與政治權利國際公約》、《禁止酷刑和其他殘忍不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》倡議保障人權之精神，尚須妥為研議評估。司法院則主張人權宣言明顯禁止鞭刑，認為這是以暴制暴，與體制不相符。
翁曉玲質詢時表示，法務部不能輕易下「鞭刑違反人權」的定論，「你們講話要小心」。她指出，2002年時任法務部長陳定南就考察新加坡檢察、矯正業務，包括鞭刑制度，陳定南也不是沒有考慮台灣可以引進鞭刑的想法。翁曉玲強調，新加坡是全球治安最好的國家，新加坡的紀律更是很多人學習的榜樣，法務部談到鞭刑時過於輕率。
翁曉玲詢問，實施鞭刑就是沒人權？可以這麼快下定論？法務部長鄭銘謙表示，鞭刑是對身體很大的侵害，翁曉玲反問「坐牢不是嗎？」鄭銘謙則說那是人身自由的部分，鞭刑則是有違反酷刑公約的疑慮，而日治時期的鞭刑在1921年就廢除了。翁曉玲續表示，的確日本對殖民地實施的鞭刑時間不長，但實施鞭刑是否就是違反人權，必須講話要小心。她批評，針對詐騙實施鞭刑是七成民眾支持的，法務部要好好思考實施鞭刑的可行性，施政不能脫離國民情感，有無違反人權也不是法務部說了算。
洪孟楷則在臉書質疑，入法的公權力能說是暴力？他表示，台灣已經被詐騙困擾了多久，司法應為被害者發聲，而不是一昧的維護加害者；以暴制暴如果有效，就應該有更深入的研究。洪孟楷說，肯定司法委員會率先排案，啟動新加坡鞭刑打詐可行性討論，也要求法務部必須展現同樣決心；唯有不自我設限，台灣才能真正展現「詐騙零容忍」的決心。
洪孟楷提醒，美國、新加坡都未簽署兩公約，但絕不代表兩國不重視人權；而法律本就該因地制宜，重點是什麼最符合我國國情，核心不是懲罰，而是正義。洪孟楷指出，鞭刑的目的，不在於讓犯罪者疼痛，而是保護守法者、嚇阻再犯，就如同死刑的存在是要以最嚴重的罪行，回歸社會公平正義，而非追求剝奪生命。
